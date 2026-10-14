В Ставрополе запретят ездить на самокатах в 27 зонах
С 1 марта 2027 года в Ставрополе должны заработать зоны, где запретят пользоваться электросамокатами. В перечень вошли центральные площади, парки, скверы и пешеходные пространства. Постановление подписал глава города Иван Ульянченко. Летом городские власти говорили о запуске правил осенью 2026 года, а не с марта 2027-го.
В список вошли площади Ленина, Фрунзе, Александровская, Владимирская, 200-летия и имени генерала Ермолова у цирка; скверы Героев России, Декабристов, «Дубовая роща» и Театральный; парки Победы и Центральный; территория Комсомольского пруда, Крепостная гора, пешеходная часть проспекта Октябрьской Революции и тропа здоровья в Таманском лесу. В него также включили реконструируемую пешеходную зону на улице Шаумяна возле Базара. Полные границы зон должны определить по реестру и обозначить знаками.
Город начал вводить единые правила для средств индивидуальной мобильности в 2026 году. Постановление администрации № 1081 от 28 мая утвердило порядок размещения и использования СИМ: арендные самокаты можно оставлять только в утвержденных местах, а реестр парковок и запретных зон должны публиковать и обновлять. Для парковочных площадок установили предельный размер — 6 кв. м, или 4 на 1,5 м. Самокаты нельзя оставлять на газонах, в скверах и парках, ближе 3 м от остановок, 5 м от переходов и 10 м от входов в социально значимые объекты. Изменения от 4 августа уточнили требования к парковке и порядок ведения реестров.
Причины ограничений город объяснял безопасностью пешеходов и хаотичной парковкой арендных самокатов на тротуарах, у остановок и на газонах. В апреле 2026 года краевая прокуратура сообщала о травмировании слабовидящих и маломобильных жителей из-за брошенных СИМ. Более тяжёлый повод для региональной дискуссии — гибель пенсионера после наезда самокатчика в Ставрополе летом 2025 года. По данным публикации «Коммерсанта», в 2025 году в крае произошло более 150 ДТП с самокатами, 12 из них закончились гибелью людей.
Для нарушителей краевой закон предусматривает штрафы: гражданам — от 3 тыс. до 4 тыс. руб., организациям — от 20 тыс. до 30 тыс. руб.; за повторное нарушение штраф для граждан может достигнуть 5 тыс. руб., для юридических лиц — 50 тыс. руб.