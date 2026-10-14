В Ставрополе запретят ездить на самокатах в 27 зонах

Город начал вводить единые правила для средств индивидуальной мобильности в 2026 году. Постановление администрации № 1081 от 28 мая утвердило порядок размещения и использования СИМ: арендные самокаты можно оставлять только в утвержденных местах, а реестр парковок и запретных зон должны публиковать и обновлять. Для парковочных площадок установили предельный размер — 6 кв. м, или 4 на 1,5 м. Самокаты нельзя оставлять на газонах, в скверах и парках, ближе 3 м от остановок, 5 м от переходов и 10 м от входов в социально значимые объекты. Изменения от 4 августа уточнили требования к парковке и порядок ведения реестров.