Сговор по-нефтекамски
Четыре компании из Уфы должны выплатить более 200 млн рублей
Поставщики оборудования в школы Нефтекамска должны вернуть в бюджет 207 млн руб. Такое решение принял арбитражный суд Башкирии по иску республиканской прокуратуры. Ранее региональное УФАС уличило компании в картельном сговоре при участии в торгах. На большую часть из них были наложены оборотные штрафы. В суде компании исковые требования не признали, но суд счел доказанным факт нарушений с их стороны.
Арбитражный суд Башкирии обязал четыре уфимские компании — ООО «Прайм», ООО «Авлинк», ООО «Медиа РБ Инжиниринг» и ООО «Визио» — выплатить в бюджет России 207 млн руб. В эту сумму суд оценил суммарный доход компаний, полученный в результате картельного сговора при поставках оборудования в школы Нефтекамска. С иском в суд обратилась прокуратура республики.
Как следует из материалов дела, летом прошлого года УФАС по Башкирии признало компании нарушившими закон «О защите конкуренции». Выяснилось, что в 2021-2023 годах организации приняли участие в 77 торгах на поставку компьютерного оборудования, мебели и других товаров в нефтекамские школы. При этом, пришли к выводу в УФАС, компании, сговорившись, поддерживали минимальные цены на аукционах: они не сильно отличались от начальных.
В ноябре 2025 года «Медиа РБ Инжиниринг» был оштрафован на 525,1 тыс. руб., «Авлинк» на 268,4 тыс. руб., «Визио» — на 2 млн руб. Компании их оплатили. «Прайм» был освобожден от административной ответственности. КоАП РФ позволяет не штрафовать нарушителя, который добровольно заявил в антимонопольную службу о нарушении и помог раскрыть его состав.
Компании «Прайм», «Авлинк», «Медиа РБ Инжиниринг» и «Визио», по данным «СПАРК-Интферфакс», зарегистрированы в Уфе в 2013-2021 годах. Учредителем «Прайма» является Шамиль Бахтизин, «Авлинка» — Денис Ахметкужин, «Медиа РБ Инжиниринга» — Рамиль Зигануров, а «Визио» — Евгений Уфимцев. В 2025 году совокупная выручка компаний составила 299,5 млн руб.
Несмотря на это, ответчики иск не признали, с суммой требований не согласились и указали на пропуск срока исковой давности. По их мнению, прокуратура может требовать только прибыль компаний, а не всю сумму по контрактам целиком. Срок давности должен был отсчитываться с момента заключения контрактов, а не с даты вынесения решения УФАС, добавили ответчики. Кроме того, они заявили об отсутствии ущерба бюджету и указали, что выполнили поставки без нареканий.
Удовлетворяя иск, суд, во-первых, отметил, что ответчики не оспаривали законность решения УФАС, поэтому «факт картельного сговора ответчиков, их вина и причинно-следственная связь установлены». «Ответчики преследовали цель получения государственного контракта посредством заранее согласованного отказа от конкурентного поведения, что позволило сохранить цену закупки практически на уровне начальной максимальной цены контракта», — указал суд.
Доводы об отсутствии ущерба и выполнения условий контракта суд отклонил: «Само по себе качественное исполнение контракта не устраняет нарушения принципов конкуренции и не исключает примененияпредусмотренных законом последствий реализации картельного соглашения».
Срок исковой давности, решил суд, должен исчисляться с момента вынесения решения УФАС, так как до него не было известно о нарушениях закона. Дозвониться до «Медиа РБ Инжиниринг» вчера не удалось. Номеров телефонов остальных ответчиков в открытом доступе нет.
Генеральный директор юридической компании Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш отмечает, что арбитражный суд Башкирии применил свежую практику ВС РФ. «Еще недавно многие суды отказывали в подобных исках, считая, что картель — это нарушение антимонопольного закона, но не сделка. А в этом году ВС эту практику изменил. Теперь прокуратура может взыскивать доход от картеля даже без предписания ФАС,— пояснила эксперт. — Обоснован и размер взыскания. В него входит все полученное по контракту, включая оплату реально поставленных товаров, а не только прибыль».
По мнению госпожи Барабаш уязвимым место решения является давность сроков исполнения контрактов.
«Из решения суда следует, что все фактические обстоятельства по делу были установлены республиканским УФАС, а суду оставалось только оценить законность требований прокуратуры. А они, действительно, были основаны на выводах Верховного суда РФ по делу, в котором были рассмотрены схожие фактические обстоятельства. Другое дело, что прокуратура пропустила срок исковой давности — ничто не мешало ей подать иск во время рассмотрения дела в УФАС и даже не дожидаясь начала разбирательства дела»,— заявил партнер коллегии «Мингазетдинов, Могилевский и партнеры» Георгий Могилевский.
Коммерсантъ (Уфа) №191от 15.10.2026, стр. 8