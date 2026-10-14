Сговор по-нефтекамски

Несмотря на это, ответчики иск не признали, с суммой требований не согласились и указали на пропуск срока исковой давности. По их мнению, прокуратура может требовать только прибыль компаний, а не всю сумму по контрактам целиком. Срок давности должен был отсчитываться с момента заключения контрактов, а не с даты вынесения решения УФАС, добавили ответчики. Кроме того, они заявили об отсутствии ущерба бюджету и указали, что выполнили поставки без нареканий.