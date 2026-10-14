Житель Севастополя объявлен в международный розыск за убийство матери 13 лет назад
В суд направлены материалы уголовного дела в отношении 62-летнего жителя Севастополя, который обвиняется в убийстве своей матери в 2013 году (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Крыма и Севастополя.
Следственный отдел по Гагаринскому району Севастополя установил, что 8 февраля 2013 года в квартире дома на улице Степаняна между фигурантом и его 70-летней матерью произошла ссора. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина несколько раз ударил пенсионерку по голове и туловищу, после чего задушил ее. Пострадавшая скончалась на месте, а обвиняемый скрылся с места происшествия.
Следователи и криминалисты совместно с сотрудниками органов МВД установили все обстоятельства убийства, а также местонахождение фигуранта на территории другой страны. Он объявлен в международный розыск, обвинение в убийстве ему предъявлено заочно.
Расследование уголовного дела продолжается.