Житель Севастополя объявлен в международный розыск за убийство матери 13 лет назад

Следственный отдел по Гагаринскому району Севастополя установил, что 8 февраля 2013 года в квартире дома на улице Степаняна между фигурантом и его 70-летней матерью произошла ссора. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина несколько раз ударил пенсионерку по голове и туловищу, после чего задушил ее. Пострадавшая скончалась на месте, а обвиняемый скрылся с места происшествия.