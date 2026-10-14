В Башкирии планируют увеличить выпуск соды до 1,7 млн тонн в год

Для выхода на заявленную мощность предприятие модернизирует карбонизационные колонны, в которых получаются кристаллы бикарбоната натрия (соды). На эти цели в прошлом году было направлено около 800 млн руб. Всего до 2030 года компания планирует инвестировать в модернизацию более 1,5 млрд рублей.