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Выпуск газеты №190«Ъ» Газета
Башкортостан

В Башкирии планируют увеличить выпуск соды до 1,7 млн тонн в год

АО «Башкирская содовая компания» (БСК, входит в АО «Росхим») планирует к 2028 году довести объемы производства кальцинированной соды до 1,7 млн т. Об этом «Ъ-Уфа» сообщили в пресс-службе компании.
Для выхода на заявленную мощность предприятие модернизирует карбонизационные колонны, в которых получаются кристаллы бикарбоната натрия (соды). На эти цели в прошлом году было направлено около 800 млн руб. Всего до 2030 года компания планирует инвестировать в модернизацию более 1,5 млрд рублей.
Ввод в эксплуатацию обновленного оборудования добавит мощности и повысит надежность технологического процесса, полагают в БСК.
Подробнее о зарождении и развитии содового производства в Башкирии — в материале «Кальцинированная эпопея».
Идэль Гумеров