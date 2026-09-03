Кальцинированная эпопея

В 2025 году в России произведено почти 3 млн тонн кальцинированной и около 200 тыс. тонн пищевой соды. Половина выпуска первой продукции и большая часть второй приходится на Башкирию. Сода стала брендом региона, известным во всей стране. Когда и почему в Башкирии открылось содовое производство, как оно развивалось и менялось — в материале «Настоящее прошлое».

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По итогам первого полугодия 2026 года около 11,2% отгрузки продукции собственного производства Башкирии пришлось на химическую промышленность. Одной из главных сфер башкирского химпрома является выпуск соды. Содовое производство в Башкирии локализовано на юге региона — в Стерлитамаке, где располагается промышленная площадка «Сода» — одна из двух основных площадок «Башкирской содовой компании» (БСК, входит в АО «Росхим») наряду с «Каустиком».

Народно-хозяйственное изделие

Соду можно разделить на три вида: кальцинированную соду (карбонат натрия), каустическую соду (едкий натр, гидроксид натрия) и пищевую соду (гидрокарбонат натрия).

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В Стерлитамаке кальцинированную соду производят аммиачным способом и затем из нее по определенной технологии получают пищевую соду. Метод предполагает смешивание известняка с твердым топливом, обжиг смеси в печи с образованием углекислого газа и извести. Углекислый газ смешивается с аммонизированным рассолом (водный раствор хлорида натрия, аммиака и углекислоты), в результате чего образуются кристаллы бикарбоната.

Фото: Архив АО «БСК»

Главными потребителями кальцинированной соды являются стекольная промышленность (в том числе производство стеклотары), металлургия (выпуск алюминия и стали) и химическая промышленность (производство синтетических моющих средств, таких как стиральные порошки). Пищевая сода используется в производстве комбикормов, в быту (для домашней кулинарии и очистки поверхностей) и пищевой промышленности (например, как разрыхлитель для хлебопечения и пищевая добавка для производства газированных напитков).

История

История химической промышленности Башкирии, в том числе содового производства, связана с историей индустриализации всей страны. Как и в случае с машиностроением, производством поливинилхлорида, нефтедобычей и нефтепереработкой, содовая эпопея коррелирует с тенденциями советской промышленности. Ключевое влияние на химпром оказали первые пятилетки, эвакуация предприятий с запада СССР на Урал во время Великой Отечественной войны и послевоенное восстановление.

Однако к открытию производства соды на юге Башкирии народное хозяйство пришло не сразу. В последний мирный год перед Первой мировой войной, революцией и гражданской войной в Российской империи производилось 160 тыс. тонн кальцинированной соды. Около 75% производства приходилось на предприятия Донбасса и Западного Урала. Основными источниками сырья являлись соленые озера и шахты. Для сравнения, в США 1909 году выпускалось 848 тыс. тонн кальцинированной соды.

Последующие войны, разрыв хозяйственных связей и крушение экономики привели к упадку содового производства. По зарубежным оценкам, в 1919 году производство сократилось до 4 тыс. тонн соды. Единственным источником сырья остались природные содовые озера Сибири, а все химические заводы оказались неработоспособны.

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Новая советская власть признавала острую необходимость наладить выпуск соды. Например, в 1920 году государственная комиссия по электрификации России, составившая план, который получил известность как ГОЭЛРО, докладывала делегатам Восьмого съезда советов: для доведения производства мыла до объемов 35 – 40 млн пудов в год (до 655,2 тыс. тонн) требуется около 5 – 6 млн пудов (98,3 тыс. тонн) каустической и кальцинированной соды.

К началу первой пятилетки, которая стартовала в 1928 году, основным производителем кальцинированной соды являлся Донецкий содовый завод. В первый год реализации пятилетнего плана СССР выпустил 206 тыс. тонн продукции. Вскоре открылись Березниковский (в Уральской области, ныне — в Пермском крае) и Славянский комбинаты (на Донбассе), а также были расширены мощности донецкого предприятия. Главной задачей Березниковского комбината было снабжение минеральными удобрениями сельского хозяйства. Однако преимущество местности — наличие месторождений соли — позволило запустить и содовое производство. За 1928/1929 год в стране произвели 231 тыс. тонн кальцинированной соды, за 1929/1930 — 261 тыс. тонн, за 1931 — 273 тыс. тонн (без добычи природной соды).

Себестоимость производства 1 тонны кальцинированной соды в период с 1925 по 1927 годы составляла примерно от 64,53 до 62,41 руб. Четверть себестоимости приходилась на сырье, около 30% — на топливо и энергию, около 40% — прочие производственные расходы, немногим более 3% — на зарплату.

Потребность в соде возрастала по ходу бурной индустриализации. Кроме нужд внутреннего народного хозяйства, советское руководство рассчитывало покрыть и экспортные обязательства. Вывоз продукции за рубеж позволял стране выручить валюту, которая шла на покупку современного промышленного оборудования, сельскохозяйственной техники и транспорта.

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Из постановления политбюро ЦК ВКП (б) от 16 января 1932 года по экспортному, валютному и импортному плану следовало, что за год советская экономика должна была поставить на зарубежные рынки 25 тыс. тонн кальцинированной соды. Что касается внутреннего рынка, одним из важных потребителей соды являлась стекольная промышленность, которой в 1934 году отводилось 60 тыс. тонн кальцинированной соды (ею, как и остальным сырьем, отрасль должно было обеспечить Снабстекло).

Однако темпы производства оказывались недостаточными. В 1932 году в СССР произведено 284,9 тыс. тонн кальцинированной соды. К 1937 году объемы должны были вырасти до 695 тыс. тонн, однако фактически удалось добиться показателя лишь 516,8 тыс. тонн (74,3% от пятилетнего плана).

«По ряду важнейших продуктов — сода, кислоты, удобрения, а также по резиновой промышленности — автопокрышки, резиновая обувь — производство отстает от растущих потребностей народного хозяйства СССР», — докладывал нарком тяжелой промышленности СССР Лазарь Каганович председателю Совнаркома Вячеславу Молотову.

О важности содовой промышленности говорит тот факт, что производство искусственного волокна в третью пятилетку (в последние предвоенные годы) отставало от запланированных темпов именно в связи с недостатком соды. Из-за дефицита сырья искусственные волокна становились узким местом производства шелковых тканей. Соду также предлагалось использовать в металлургическом производстве для снижения расхода кокса и увеличения производительности доменных печей: карбонат натрия добавляли в струю или ковш с металлом при выпуске чугуна.

Тяжелые военные и послевоенные

Полностью изменилась карта содовой промышленности СССР с началом 1940-х. В 1940 году страна производила 536 тыс. тонн кальцинированной и 190 тыс. тонн каустической соды. Однако с началом войны советская промышленность столкнулась с выбытием производственных фондов. За четыре года было разрушено от 75 до 80% мощностей содовых заводов. Кроме того, боевые действия помешали строительству нового Славянского завода. Оставшиеся в целостности предприятия пришлось эвакуировать.

Война сказалась на результатах промышленности. Если в 1941 году предприятия производили 198,4 тыс. тонн каустической соды, то в следующем году — лишь 84,2 тыс. тонн. К концу войны выпуск удалось нарастить лишь до 128,2 тыс. тонн, а 13,55% объема приходилось на импортные поставки по ленд-лизу.

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Оказалось, что самым перспективным местом для размещения эвакуированных предприятий стала Башкирия. Еще в 1936 году на юге республики были обнаружены огромные запасы известнякового сырья, а разведка нефтяного месторождения под новым городом Ишимбаем выявила залежи каменной соли.

По распоряжению наркомхимпрома в сентябре 1941 года в город были эвакуированы комбинаты из Донецка и Славянска. 5 ноября бюро Башкирского обкома ВКП(б) обязало партийное руководство Стерлитамака принять и разгрузить оборудование прибывающих Славянского и Донецкого содовых заводов, а также часть оборудования с карьерного хозяйства солепромыслов «Карфаген» (тоже располагалось на Донбассе). Разместить рабочих предлагалось за счет уплотнения населения города.

Ввести завод в эксплуатацию Совнарком СССР требовал в 1942 году. Мощность фабрики должна была составить 120 тыс. тонн соды и 30 тыс. тонн каустика в год. На месте строительства выяснилось, что работы могут быть полностью удовлетворены за счет местного стройматериала: извести, камня, песка, алебастра. За поставку цемента, металла, метизов, кабелей взял ответственность народный комиссариат химической промышленности. Местные коммунисты отчитывались перед республиканскими властями: строительство новых заводов требует за один только 1942 год 41 млн штук красного кирпича, 4 млн штук огнеупорного кирпича, 27 тыс. тонн извести и 10 тыс. тонн алебастра.

Единственное, чего не доставало строителям — пиломатериала. В конце 1941 года Наркомхимпром обратился с просьбой к совнаркому Башкирской АССР и Уфимскому обкому ВКП(б): «Единственной возможностью обеспечения лесом является перераспределение Совнаркомом имеющихся на реке Белой в районе Стерлитамака — Ишимбая 50 – 60 тыс. куб. м» леса, уже ранее распределенных. Оказалось, что завоз леса в Стерлитамак затруднен из-за повышенной загруженности железных дорог. Другого пиломатериала содовый завод на тот момент не имел.

Постановление о подготовке к 25-й годовщине Башкирской АССР Постановление собрания партийно-хозяйственного актива Стерлитамакского содового завода о подготовке к 25-й годовщине Башкирской АССР. 28 декабря 1943 г., Партархив Башкирского обкома КПСС

«Заслушав доклад директора содового завода т. Бодрова о подготовке к 25-й годовщине Башкирской АССР, собрание партийно-хозяйственного актива постановляет: 1. Для достойной встречи 25-й годовщины Башкирской АССР мобилизовать весь коллектив содового завода на выполнение и перевыполнение производственного плана и к 23 марта 1944 г., т. е. к 25-й годовщине Башкирской АССР, полностью освоить цех кальцинированной соды и пустить его в эксплуатацию. 2. План 1-го квартала по выработке соды выполнить к 23 марта 1944 г. 3. Добиться выполнения и перевыполнения норм выработки каждым рабочим. Укрепить трудовую дисциплину, не иметь ни одного случая нарушения трудовой дисциплины. 4. По выполнению указанных выше мероприятий вызвать на социалистическое соревнование коллективы треста «Химстрой» и 6-й монтажной конторы. 5. Просить горком ВКП(б) и горсовет быть арбитром при проверке настоящего договора социалистического соревнования. 6. 29 декабря 1943 г. созвать собрание рабочих по цехам и обсудить данное решение и в соответствии с ним принять социалистические обязательства за достойную встречу юбилея Башкирской республики (постановление принято единогласно). Секретарь парторганизации содового завода Гриненко»

В четвертую пятилетку (с 1946 по 1950 годы) общая мощность предприятий отрасли увеличилась на 380 тыс. тонн кальцинированной соды в год. Вклад в увеличение выпуска внесла и башкирская промышленность. Решением госкомитета обороны от 3 августа 1945 года в основу проектирования нового предприятия на юге Башкирии было положено «максимальное использование трофейного оборудования» с содового завода в немецком городе Бернбург.

Первая тонна кальцинированной соды в Стерлитамаке была произведена в 1951 году. Параллельно началось строительство Стерлитамакского химического завода.

В следующую пятилетку совокупная мощность производства кальцинированной соды увеличилась на 611 тыс. тонн — в том числе за счет выхода на проектные мощности Стерлитамакского содового завода в 1955 году. В 1953 году выработка кальцинированной соды в Стерлитамаке составила около 317,7 тыс. тонн. За 10 лет — с 1950 по 1960 годы — Советский Союз увеличил производство кальцинированной соды с 711 тыс. до 1,79 млн тонн в год.

Фото: Архив АО «БСК»

В 1956 году — через год после окончательного ввода в эксплуатацию — Стерлитамакский завод стал лидером советской содовой промышленности. В следующие шесть лет была введена вторая очередь цехов содового производства, а к 1971 году — третья очередь. Кроме того, в 1967 году открылся цех пищевого бикарбоната натрия. А значит, Стерлитамак стал базой производства продукции, востребованной в каждой советской квартире.

Содовый оплот

Башкирия является одним из крупнейших российских центров производства соды. В 2024 году в России произведено 3,13 млн тонн карбоната натрия, из которых 49,6% пришлось на АО «Башкирская содовая компания». Еще выше доля республики в выпуске пищевой соды: из 214,68 тыс. тонн произведенного бикарбоната натрия на башкирскую соду пришлось 85,44%.

Как следует из прогноза социально-экономического развития Стерлитамака на 2026 – 2028 годы, 74% прибыли организаций города приходится на химическую промышленность, в том числе 45% — на БСК. В отраслевой структуре промышленного производства города на химию приходится порядка 63%.

Идэль Гумеров