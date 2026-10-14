На новый сквер в Сочи выделили около 5 млн рублей
Глава Сочи Андрей Прошунин проинспектировал благоустройство территории в Центральном районе. Новый сквер на улице Юных Ленинцев обустраивают по проекту инициативного бюджетирования, на работы из муниципального бюджета выделено около 5 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба администрации города-курорта.
Сейчас на тротуарах укладывают брусчатку, затем на подготовленный плодородный слой высадят зеленые насаждения. На территории появится более 350 деревьев и кустарников.
По словам Андрея Прошунина, администрация поддерживает инициативы жителей по благоустройству. Он отметил, что такие проекты, хоть и небольшие по площади, важны для сочинцев, и по итогам года Сочи получит семь новых благоустроенных общественных пространств.
Также недалеко от благоустраиваемой территории реконструируют детскую площадку во дворе жилого дома. На ней уложат современное резиновое покрытие и установят специализированное оборудование. Оба проекта планируют завершить до конца ноября.