Экс-директора «Чувашгаза» осудят из-за завышения стоимости труб на 48 млн рублей

По данным ведомства, в 2023–2025 годах обвиняемый, выступая заказчиком работ в Алатыре и Шумерле, согласовал проектно-сметную документацию по трем госконтрактам в интересах руководителя подрядной организации ООО «Стройкрафт». Ущерб республиканскому бюджету возмещен.