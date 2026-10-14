Экс-директора «Чувашгаза» осудят из-за завышения стоимости труб на 48 млн рублей
В Чувашии направили в суд уголовное дело в отношении бывшего директора ГУП «Чувашгаз», обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями при организации строительства тепловых сетей и сетей водоснабжения. Он согласовал сметы с завышенной стоимостью труб более чем на 48 млн руб., сообщила пресс-служба прокуратуры республики.
По данным ведомства, в 2023–2025 годах обвиняемый, выступая заказчиком работ в Алатыре и Шумерле, согласовал проектно-сметную документацию по трем госконтрактам в интересах руководителя подрядной организации ООО «Стройкрафт». Ущерб республиканскому бюджету возмещен.
Бывший директор обвиняется по ч. 3 ст. 285 УК РФ, руководителя подрядной организации осудили за мошенничество.