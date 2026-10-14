В Екатеринбурге на время закроется ресторан «Святые Макаронники»

«К сожалению, ресторан «Святые Макаронники» закрывается. В эту пятницу, субботу и воскресенье (16, 17, 18 сентября) мы будем угощать каждого гостя в знак благодарности за вашу любовь, теплые встречи, улыбки и моменты, которые мы разделили вместе. Самое главное — это не навсегда! Уже через несколько месяцев мы вернемся к вам с новой концепцией, свежими идеями и новыми поводами собираться за одним столом»,— говорится в сообщении.