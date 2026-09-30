В Екатеринбурге закроют ресторан Le Bourg 1905

Ресторан авторской кухни Le Bourg 1905 закроется в Екатеринбурге 18 октября — об этом было объявлено в социальных сетях заведения. Напоследок в ресторане устроят прощальную вечеринку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Le Bourg 1905 во «ВКонтакте» Фото: Le Bourg 1905 во «ВКонтакте»

«Ресторанная сфера сейчас переживает не простые времена. Для собственника это не профильный бизнес, решение переформировать бизнес очень закономерное, учитывая реалии сегодняшнего дня. "Ле Бург" — это легендарное место, которое для многих стало знаковым. У нас знакомились, раскрывались таланты, отмечались значимые семейные праздники. Мы любим это место, как и многие жители нашего города. И оно останется навсегда в нашем сердце»,— говорится в сообщении.

Le Bourg 1905 открыл уральский ресторатор Олег Ананьев в 2016 году, шеф-поваром заведения является Юрий Самоделкин. Ресторан работает в ТЦ «Пассаж» и находится в собственности владельцев торгового центра — Константина Погребинского и Игоря Заводовского.

Ирина Пичурина