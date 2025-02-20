В Екатеринбурге на месте «Бюро находок» открылся ресторан «Святые Макаронники»

Ресторатор Ирина Орехова провела реконцепцию ресторана «Бюро находок», который располагался в центре Екатеринбурга — в Историческом сквере со стороны ул. Малышева. На его месте она открыла семейный ресторан итальянской кухни «Святые Макаронники».

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Инвестиции в реконцепцию составили более 40 млн руб. Дизайн-проект разработало бюро RIM VIII Григория Заславского. В результате было создано новое пространство, в котором все закручено вокруг разных видов макарон — от люстр до десерта.

Госпожа Орехова рассказала «Ъ-Урал», что «очень любит Италию» и решила создать в ее традициях ресторан, где «культ семьи» играет центральную роль. «Акцент на "макаронниках" символизирует эту семейную атмосферу, когда вечером за столом собирается большая семья: где есть место и для детей, и для взрослых»,— пояснила она.

Слово «святые» не имеет религиозный контекст. Как уточнили представители ресторана, оно «подчеркивает стремление всей команды к высочайшему качеству используемых продуктов в наших макаронах, спагетти, ньокках, лингвини, казаречче сделанных вручную».

За кухню отвечают шеф-повар Владимир Худолеев и шеф-бармен Александр Алабушев. В меню такие блюда, как крудо из форели с коктейлем «Фойде», ньокки с белыми грибами и цыпленком с коктейлем «Гармония».

Екатеринбургские рестораторы традиционно проявляют большой интерес к итальянской кухне. В прошлом году после реконструкции открылся один из старейших ресторанов города Carbonara Кирилла Шлаена.

Николай Яблонский