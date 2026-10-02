Ресторан Si! в Екатеринбурге закрылся на реконструкцию

Ресторан итальянской кухни Si! в Екатеринбурге временно закрылся на реконструкцию. Об этом заведение сообщило в социальных сетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ресторан Si во «Вконтакте» Фото: Ресторан Si во «Вконтакте»

«Si! открылся накануне пандемии, и сегодня мы чувствуем, что пришло время немного обновить пространство и сделать его более современным и удобным для наших гостей. Хотелось бы уделить внимание нашей просторной детской комнате. А летняя веранда в этом году пострадала от сильных дождей и ураганов, поэтому ей тоже предстоит обновление»,— говорится в сообщении.

Точные сроки завершения реконструкции в ресторане пока не называют.

Ресторан Si! открылся в Екатеринбурге в 2019 году. Заведение открыла компания Resta Management, основателем которой является ресторатор Олег Флеганов. В июле компания господина Флеганова выкупила на торгах старинную усадьбу купца Е. Деласье на улице Горького, 34 в центре Екатеринбурга за 135,7 млн руб.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге 18 октября закроется ресторан авторской кухни Le Bourg 1905. Напоследок в ресторане устроят прощальную вечеринку.

Полина Бабинцева