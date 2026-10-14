В Заксобрание внесли проект бюджета Петербурга на 2027 год

«Прекрасно понимаем, что ситуация для нашей страны непростая, для нашего города в том числе. Понимаем, что доходная составляющая бюджета, может быть, не растет так, как мы бы хотели этого. Хотя планы у нас не меняются, хотим достигнуть двух триллионов рублей буквально в ближайшем будущем», — обратился господин Бельский. Отметку в два трлн рублей чиновники хотят преодолеть к 2030 году.