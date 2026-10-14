В Заксобрание внесли проект бюджета Петербурга на 2027 год
Губернатор Беглов представит документ на заседании в начале ноября
В Ротонде Мариинского дворца 14 октября состоялась церемония внесения проекта бюджета Санкт-Петербурга на 2027 год и плановый период 2028-2029 годов на рассмотрение парламента, передает корреспондент «Ъ Северо-Запад». Флешку с данными о расходах и доходах города на предстоящую трехлетку спикеру Заксобрания Александру Бельскому вручила глава комитета финансов Светлана Енилина.
В этом году карта памяти с главным финансовым документом города украшена тремя символами: числом 95, «Лахта-центром» и Большим Смоленским мостом. Как объяснила председатель комфина, в этом году комитет отмечает 95-летие. Как и в прошлые годы, на флешке указана сумма расходов за три года. В этот раз они запланированы в размере 5,116 трлн рублей.
Спикер Заксобрания Бельский поблагодарил финансовый блок Смольного за подготовку проекта бюджета. Он добавил, что сегодня стоит с особым вниманием относиться к тратам из городского бюджета.
«Прекрасно понимаем, что ситуация для нашей страны непростая, для нашего города в том числе. Понимаем, что доходная составляющая бюджета, может быть, не растет так, как мы бы хотели этого. Хотя планы у нас не меняются, хотим достигнуть двух триллионов рублей буквально в ближайшем будущем», — обратился господин Бельский. Отметку в два трлн рублей чиновники хотят преодолеть к 2030 году.
Обсуждение законопроекта о бюджете на 2027 год в первом чтении запланировано на 3 ноября, рассказал спикер Бельский. Обычно с докладом в таких случаях выступает губернатор. Это будет первое появление Александра Беглова перед новым созывом депутатов.
Согласно проекту бюджета, доходы Санкт-Петербурга в 2027 году составят 1,52 трлн рублей, а расходы — 1,625 трлн рублей. Дефицит ожидается на уровне 103,4 млдр рублей. Подробнее — в материале «Ъ Северо-Запад» «Бюджет на вырост».