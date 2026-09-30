Бюджет на вырост

Санкт-Петербург подготовил бюджет на ближайшие три года в расчете на более медленный рост экономики и по-прежнему дорогие кредиты. В 2027 году город рассчитывает получить 1,522 трлн рублей, потратить 1,625 трлн и закончить год с дефицитом 103,4 млрд рублей. К 2029 году бюджетный разрыв планируется сократить почти вдвое. Для горожан эта осторожность, впрочем, не означает заморозки расходов. Смольный обещает сохранить темпы строительства метро и основные социальные программы. Зато уже подтверждает будущую индексацию тарифов, в том числе на транспорт. Госдолг при этом продолжит расти — до 424 млрд рублей к началу 2030 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вице-губернатор Санкт-Петербурга Алексей Корабельников

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Вице-губернатор Санкт-Петербурга Алексей Корабельников

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Основные параметры новой трехлетки 29 сентября журналистам представили вице-губернатор Петербурга Алексей Корабельников и председатель комитета финансов Светлана Енилина. По словам господина Корабельникова, за год условия, в которых верстали городской бюджет, заметно ухудшились. Вместо предполагавшегося ранее роста ВРП в 2026 году на 3,3% теперь ожидается около 2%, а стоимость заемных денег остается выше прежних прогнозов.

«Мы с вами понимаем, в какое время мы живем. Достаточно много "черных лебедей" к нам прилетает»,— описал ситуацию вице-губернатор. Ответом Смольного станет более жесткий отбор расходов. Часть проектов можно переносить на более поздние сроки, а возникающую при исполнении бюджета экономию власти намерены чаще оставлять в казне, а не направлять на новые траты.

Одним из наиболее заметных для горожан последствий станет рост регулируемых тарифов. Их конкретный размер определят только в декабре, однако саму индексацию Алексей Корабельников назвал неизбежной. «Индексация 100% будет»,— сказал он, отвечая на вопрос о стоимости проезда. По словам вице-губернатора, дорожают электроэнергия, газ и другие ресурсы, которые потребляют транспортные предприятия. «Повышение будет, насколько оно будет — станет известно немного позже»,— добавил он.

При этом экономить на строительстве метро власти, по их словам, не собираются. В 2027 году на эти цели предусматривается 45 млрд рублей. Господин Корабельников заверил, что такой объем позволит не снижать нынешние темпы проходки. В целом адресная инвестиционная программа составит 236,8 млрд рублей в следующем году и около 781 млрд рублей за трехлетку. Крупнейшим ее направлением остается транспортная инфраструктура.

В бюджете сохраняются расходы на крупные городские стройки: инфраструктуру высокоскоростной магистрали Москва — Петербург, Большой Смоленский мост, Южную широтную магистраль, Цимбалинский путепровод и Широтную магистраль скоростного движения. Начать в 2027 году планируется и бюджетное финансирование мемориального комплекса Ленинградской битвы на Пулковских высотах.

Социальные расходы власти также относят к защищаемым приоритетам. В 2027 году около 350 млрд рублей планируется направить по программе развития образования, 237 млрд — на здравоохранение, 193 млрд — на социальную поддержку. При этом сам по себе рост номинальных расходов не означает такого же увеличения объема услуг, поскольку бюджет на следующий год формируется на фоне продолжающейся инфляции и роста стоимости ресурсов.

Доходную часть власти тоже оценивают осторожнее. НДФЛ должен принести Петербургу 739,2 млрд рублей, налог на прибыль организаций — 332,1 млрд. Последний источник особенно зависит от состояния бизнеса. Господин Корабельников сообщил, что прибыль прибыльных организаций снижается с мая 2025 года и устойчивого разворота этой тенденции пока не видно.

Платой за сохранение крупных расходов останется рост государственного долга. Если после корректировки 2026 года Смольный рассчитывает закончить год с долгом около 167 млрд рублей, то к началу 2028-го он может вырасти до 270 млрд, а к 2030-му — до 424 млрд рублей. При этом чиновники подчеркивают, что речь идет о более умеренном росте долга, чем предполагалось прежде, а не об отказе от новых заимствований.

В следующем году Петербург вновь предусматривает возможность выйти на облигационный рынок. Проект позволяет разместить городские облигации на 173,2 млрд рублей. Часть этих денег фактически заменит другие долги, одновременно город будет погашать ранее привлеченные кредиты и облигации. В 2026 году Петербург от облигаций, напротив, отказался. Первоначальный бюджет предусматривал размещение бумаг на 148,6 млрд рублей, однако в сентябре комитет финансов сообщил, что при нынешних ставках выпуск долгосрочного долга городу слишком дорог. Возможность вернуться на рынок решили отложить до последующих лет.

Дорогой долг будет непосредственно отнимать все больше денег у других бюджетных статей. На его обслуживание в 2027 году заложено 20,4 млрд рублей, годом позже — 28,5 млрд, в 2029-м — уже 38,2 млрд рублей. В то же время Алексей Корабельников утверждает, что пересмотр прежних планов заимствований позволит за трехлетку сэкономить около 30 млрд рублей процентных расходов.

Представление новой трехлетки совпало с заметным пересмотром бюджета уже текущего года. Доходы Петербурга в 2026 году даже увеличиваются на 9,8 млрд рублей, однако расходы Смольный предлагает сократить примерно на 70 млрд. В результате дефицит уменьшится со 189 до 108,8 млрд рублей.

По словам господина Корабельникова, около 40% сокращений приходится на строительную программу. Это не означает остановки уже идущих крупных строек, настаивают в Смольном. Часть экономии возникла после торгов, а запуск некоторых еще не начатых объектов сдвигается. «Если традиционно в предыдущие годы, когда мы обладали большим ресурсом, мы разрешали эту экономию направлять на какие-то текущие нужды, в этом году мы немножко пожестче подошли к этому вопросу»,— объяснил вице-губернатор.

При этом часть социальных расходов при корректировке, наоборот, увеличивают. Дополнительно 4,8 млрд рублей предусмотрено на зарплаты работников бюджетной сферы и 1,6 млрд рублей — на льготные лекарства. Еще 6,4 млрд рублей добавляется на выплаты участникам СВО и их семьям.

Проект бюджета на 2027–2029 годы теперь предстоит рассмотреть городскому правительству, после чего его планируется внести в Законодательное собрание, которое только собралось в новом созыве.

Полина Пучкова