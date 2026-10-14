В Прикамье заключены соглашения о стабилизации цен на топливо
В 35 регионах России, включая Пермский край, региональные власти и независимые владельцы автозаправочных станций (АЗС) заключили соглашения о стабилизации цен на топливо. Об этом сообщает пресс-служба Пермского УФАС.
В перечень территорий с такими соглашениями, кроме Пермского края, вошли Татарстан, Мордовия, Хакасия, Бурятия, Якутия, Ставропольский и Хабаровский края, Белгородская, Волгоградская, Вологодская, Воронежская, Иркутская, Кемеровская, Кировская, Самарская и Тамбовская области.
Антимонопольная служба продолжит помогать региональным органам власти и частным операторам АЗС в подписании соглашений, цель которых — удержание цен на топливо на стабильном уровне.