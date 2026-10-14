В ЮФО за год снизились ставки по кредитам для бизнеса
В Южном федеральном округе за год снизились ставки по кредитам для бизнеса. В июле 2026 года средняя ставка по краткосрочным займам сроком до года составила 18% против 23,9% годом ранее, по долгосрочным кредитам — 13,3% против 18%. Об этом «Бизнес ФМ Краснодар» сообщили в пресс-службе Южного главного управления Банка России.
Снижение ставок на фоне смягчения денежно-кредитной политики способствовало расширению корпоративного кредитования в Краснодарском крае. За год кредитный портфель бизнеса в регионе вырос на 26,5%.
При этом выдачи ипотеки на Кубани летом сократились на 11,3%. За три месяца банки предоставили заемщикам 37,9 млрд руб. против 42,7 млрд руб. за аналогичный период прошлого года.
Вместе с тем по сравнению с весной 2026 года объем ипотечных выдач увеличился на 13%. Основной вклад в рост внес июнь: заемщики стремились оформить кредиты до ожидавшегося ужесточения условий программы «Семейная ипотека» с 1 июля.