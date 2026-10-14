В Чувашии расширят условия получения выплат семьям погибших бойцов СВО
В Чувашии планируют расширить перечень получателей единовременной выплаты в 1 млн руб. семьям погибших участников специальной военной операции. Соответствующий законопроект рассмотрел Кабинет министров Чувашии, сообщил пресс-центр правительства региона.
Сейчас выплата предусмотрена в случае гибели добровольца при участии в СВО. Проект предлагает распространить ее на случаи смерти военнослужащего вследствие ранения, травмы, контузии или заболевания, полученных при исполнении обязанностей военной службы, если смерть наступила в течение года после увольнения со службы или прекращения контракта с организациями, содействующими выполнению задач Вооруженных сил.
Кроме того, право на выплату получат дети, родившиеся после гибели военнослужащего, если отцовство установлено судом, а также лица, находившиеся на его иждивении на дату смерти. Остальные категории получателей сохраняются.