В Чувашии расширят условия получения выплат семьям погибших бойцов СВО

Сейчас выплата предусмотрена в случае гибели добровольца при участии в СВО. Проект предлагает распространить ее на случаи смерти военнослужащего вследствие ранения, травмы, контузии или заболевания, полученных при исполнении обязанностей военной службы, если смерть наступила в течение года после увольнения со службы или прекращения контракта с организациями, содействующими выполнению задач Вооруженных сил.