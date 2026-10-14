В Челябинске представителя таджикской диаспоры осудили за передачу взятки

Суд установил, что вечером 10 февраля на парковке одного из торговых комплексов местный житель через посредника передал начальнику отдела иммиграционного контроля управления по вопросам миграции ГУ МВД России по области 200 тыс. руб. Взамен челябинец ожидал, что его 35-летней супруге помогут получить разрешение на въезд в страну. Тогда представителя диаспоры и задержали сотрудники УФСБ России по региону. Посредник во взяточничестве и должностное лицо являлись участниками операции по задержанию.