Жителя Ярославской области обвиняют в хищении 32 млн рублей у вкладчиков
Прокуратура Ярославской области направила в Кировский районный суд уголовное дело о мошенничестве на сумму более 32 млн руб. Потерпевшими по нему признаны 64 жителя Ярославской и Московской областей, сообщает прокуратура Ярославской области.
Обвинение предъявлено 39-летнему местному жителю по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, он организовал три кредитные организации и занимал в них руководящие должности.
Чтобы создать видимость успешного бизнеса, фигурант арендовал дорогие офисы в крупных городах. Деньги граждан привлекали под предлогом инвестиций в строительные проекты в Краснодарском крае, обещая доходность значительно выше банковских вкладов.
При этом, как полагает следствие, инвестиционной деятельности организации фактически не вели, а выплаты прежним вкладчикам производились за счет взносов новых участников. По данным прокуратуры, деньги похищали в 2018–2020 годах.