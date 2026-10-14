В Чувашии планируют запретить розничную продажу вейпов с марта 2027 года
Кабинет министров Чувашии одобрил законопроект о запрете розничной продажи вейпов и жидкостей для них с марта следующего года по март 2032 года. Документ также предусматривает лицензирование торговли табачной и никотинсодержащей продукцией, сообщил пресс-центр правительства региона.
Согласно проекту, госпошлина за лицензию составит 20 тыс. руб. за каждый год ее действия. Лицензировать торговлю и контролировать ее будет уполномоченный орган, определенный Кабмином Чувашии.
По данным системы мониторинга, на начало второго квартала этого года табачную продукцию в республике продавали 2,5 тыс. хозяйствующих субъектов. Ожидается, что поступления в бюджет от госпошлины составят около 50 млн руб. в год.