Жителя Челябинской области задержали за содействие террористической деятельности

Сотрудники УФСБ России по Челябинской области при поддержке Росгвардии задержали 41-летнего жителя региона. Его подозревают в содействии террористической деятельности в форме финансирования (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ), сообщает пресс-служба ведомства.