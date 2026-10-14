Жителя Челябинской области задержали за содействие террористической деятельности
Сотрудники УФСБ России по Челябинской области при поддержке Росгвардии задержали 41-летнего жителя региона. Его подозревают в содействии террористической деятельности в форме финансирования (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ), сообщает пресс-служба ведомства.
Установлено, что южноуралец является сторонником украинских националистических структур. Он неоднократно переводил деньги запрещенной в России террористической организации «Артподготовка». В пресс-службе ведомства подчеркивают, что «проводятся следственные действия».