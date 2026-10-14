Московский производитель сыров купил Павловский молочный завод
Московский производитель сыров «Карат» приобрел Павловский молочный завод, который производит продукцию под брендом «Эго», сообщил РБК. Сумма сделки не раскрывается, эксперты оценили ее в 1,5–2 млрд руб.
Гендиректор «Карата» Евгений Гребнев отметил, что покупка завода в Нижегородской области позволит московскому производителю увеличить объемы продаж и продолжить развитие.
«Карат» планирует выпускать на мощностях Павловского молочного завода зерненый творог «Карат Домашний», сыры для салатов и творожные сыры, говорится в сообщении. Ассортимент завода планируется сохранить.