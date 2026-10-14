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Выпуск газеты №190«Ъ» Газета
Приволжье

Московский производитель сыров купил Павловский молочный завод

Московский производитель сыров «Карат» приобрел Павловский молочный завод, который производит продукцию под брендом «Эго», сообщил РБК. Сумма сделки не раскрывается, эксперты оценили ее в 1,5–2 млрд руб.

Михаил Солунин / Коммерсантъ

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Гендиректор «Карата» Евгений Гребнев отметил, что покупка завода в Нижегородской области позволит московскому производителю увеличить объемы продаж и продолжить развитие.
«Карат» планирует выпускать на мощностях Павловского молочного завода зерненый творог «Карат Домашний», сыры для салатов и творожные сыры, говорится в сообщении. Ассортимент завода планируется сохранить.