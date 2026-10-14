В Екатеринбурге на три дня изменят маршруты трех автобусов

В Екатеринбурге с 14 по 17 октября перекроют сквозной проезд по дублеру улицы Металлургов — там будут проводить ремонтные работы на водопроводной камере. Как сообщили в городской администрации, из-за этого на три дня изменится схема движения автобусов № 06, 49 и 84.