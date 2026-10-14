В Екатеринбурге на три дня изменят маршруты трех автобусов
В Екатеринбурге с 14 по 17 октября перекроют сквозной проезд по дублеру улицы Металлургов — там будут проводить ремонтные работы на водопроводной камере. Как сообщили в городской администрации, из-за этого на три дня изменится схема движения автобусов № 06, 49 и 84.
Автобус № 06 проследует в направлении конечной остановки «Институт связи»: Ново-Московский тракт — улица Металлургов — улица Викулова — далее по маршруту.
В направлении конечной остановки «Карасьеозерский-2»: улица Викулова — дублер улицы Металлургов — улица Металлургов — улица Рабочих — дублер улицы Металлургов — далее по маршруту.
Для этого автобуса временно отменят остановки «ТК Новомосковский», «Ново-Московский тракт» и «Детский центр».
Автобусы № 49 и 84 проследуют от остановочного пункта «ТРЦ "Мега"»: по дублеру улицы Металлургов до остановки «Ново-Московский тракт» — улица Металлургов — улица Викулова.
В направлении остановочного пункта «ТРЦ "Мега"»: дублер улицы Металлургов — улица Металлургов — заезд на дублер Металлургов в районе остановки «Ново-Московский тракт» — далее по маршруту.
Остановка «Детский центр» будет отменена в обоих направлениях.