В Перми зафиксировали повышенный уровень загрязнения воздуха

Так, в Мотовилихинском районе зафиксированы превышения показателей по взвешенным веществам, хлориду водорода и фториду водорода. В Ленинском районе повышены показатели по формальдегиду и этилбензолу, в Кировском — по аммиаку, хлориду водорода и этилбензолу, Орджоникидзевском — по этилбензолу, в Свердловском — по хлориду водорода.