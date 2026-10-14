В Перми зафиксировали повышенный уровень загрязнения воздуха
Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды опубликовал общую оценку загрязнения атмосферы в Перми за август. Согласно опубликованным данным, уровень загрязнения воздуха в последний месяц лета охарактеризован как повышенный. Такой же уровень загрязнения атмосферы был обнаружен в Березниках.
Так, в Мотовилихинском районе зафиксированы превышения показателей по взвешенным веществам, хлориду водорода и фториду водорода. В Ленинском районе повышены показатели по формальдегиду и этилбензолу, в Кировском — по аммиаку, хлориду водорода и этилбензолу, Орджоникидзевском — по этилбензолу, в Свердловском — по хлориду водорода.