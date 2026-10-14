Челябинку с дочерью будут судить за мошенничество при выполнении госконтракта

По версии следствия, директор ООО «Амма» и фактический руководитель ООО «АмиХим» в июне 2023 года победила в аукционе на поставку дезинфицирующего средства для нужд госорганизации. Она должна была привезти 39 тыс. л средства «Аверон», однако подготовила ложные документы, чтобы изготовить не соответствующее ГОСТу средство. За некачественный товар компания получила 3,1 млн руб. Одна из организаций, участвующих в тех торгах, была зарегистрирована на подставное лицо. Горожанка купила логины и пароли для дистанционного доступа к счетам этого предприятия. Кроме того, когда компанию включили в реестр недобросовестных поставщиков, совместно с дочерью через подставное лицо она незаконно образовала еще одну организацию.