В Чебоксарах директора зерновых компаний оштрафовали на 500 тысяч за взятку
В Чебоксарах директора двух компаний, занимающихся оптовой торговлей зерном, признали виновным в даче взятки заведующей лабораторией за оформление фиктивных ветеринарных свидетельств. Суд назначил ему штраф в размере 500 тыс. руб., сообщает пресс-служба СУ СКР по Чувашии.
По данным следствия, с мая 2024 года по сентябрь 2025 года мужчина передавал деньги за оформление документов, необходимых для реализации зерновой продукции.
Ранее заведующую лабораторией также признали виновной в служебном подлоге и получении взятки. Ей назначили три года и один месяц лишения свободы условно и штраф в размере 350 тыс. руб.