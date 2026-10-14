В Крыму открыли новую объездную дорогу к Ялте

Министр транспорта Крыма Арсений Козловский сообщил журналистам, что новая четырехполосная объездная дорога протяженностью 7,8 км станет продолжением юго-восточного обхода Симферополя, соединяя трассу «Таврида» с Южным берегом. По его словам, дорога позволит сократить время в пути между Симферополем и Ялтой, разгрузив одно из самых оживленных направлений в регионе. Объект строили с апреля 2023 года. Строители возвели две многоуровневые развязки, мост через реку Улу-Узень, виадук высотой 35 м, семь путепроводов и около 1,4 км подпорных стен. Скорость движения по новой трассе составит 100 км/ч по основному ходу и 60 км/ч — в горной местности.