В Крыму открыли новую объездную дорогу к Ялте
В Республике Крым открыли движение на новой восьмикилометровой трассе от Симферополя к Ялте, построенной в обход Алушты. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Помимо Крыма, по его словам, был дан старт движению на новых транспортных объектах в Ленинградской, Оренбургской областях и Краснодарском крае.
«Наша общая задача — сохранять высокий темп обновления дорог в рамках национального проекта “Инфраструктура для жизни”, даже несмотря на текущие сложные условия. Стратегическая задача — обеспечить бесшовную логистику в рамках опорной сети, чтобы как можно больше наших граждан могли воспользоваться качественными дорогами»,— написал в своих соцсетях господин Хуснуллин.
Министр транспорта Крыма Арсений Козловский сообщил журналистам, что новая четырехполосная объездная дорога протяженностью 7,8 км станет продолжением юго-восточного обхода Симферополя, соединяя трассу «Таврида» с Южным берегом. По его словам, дорога позволит сократить время в пути между Симферополем и Ялтой, разгрузив одно из самых оживленных направлений в регионе. Объект строили с апреля 2023 года. Строители возвели две многоуровневые развязки, мост через реку Улу-Узень, виадук высотой 35 м, семь путепроводов и около 1,4 км подпорных стен. Скорость движения по новой трассе составит 100 км/ч по основному ходу и 60 км/ч — в горной местности.
Министр также сообщил, что следующую очередь юго-восточного обхода Симферополя — трассы от Перевального до Изобильного протяженностью 16,1 км — планируют построить и запустить в эксплуатацию до 2030 года.