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Выпуск газеты №190«Ъ» Газета
Южный Урал

Среди рабочих в Зауралье больше всего зарабатывают шлифовщики

В третьем квартале 2026 года шлифовщики стали самыми высокооплачиваемыми специалистами среди рабочих профессий в Курганской области. Средние зарплатные предложения для них составили 177 тыс. руб. (+42% год к году), сообщает «Авито Работа».
На втором месте оказались отделочники. Специалистам на этой позиции в июле — сентябре 2026 года в среднем готовы были платить 110 тыс. руб. (+38%). Третью строчку рейтинга заняли сельскохозяйственные рабочие. Их средняя предлагаемая заработная плата составила 100 тыс. руб. (+33%).
Виталина Ярховска