Среди рабочих в Зауралье больше всего зарабатывают шлифовщики
В третьем квартале 2026 года шлифовщики стали самыми высокооплачиваемыми специалистами среди рабочих профессий в Курганской области. Средние зарплатные предложения для них составили 177 тыс. руб. (+42% год к году), сообщает «Авито Работа».
На втором месте оказались отделочники. Специалистам на этой позиции в июле — сентябре 2026 года в среднем готовы были платить 110 тыс. руб. (+38%). Третью строчку рейтинга заняли сельскохозяйственные рабочие. Их средняя предлагаемая заработная плата составила 100 тыс. руб. (+33%).