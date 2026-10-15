Сезон дорожных работ завершился на Ямале
В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) завершили основной этап сезонного ремонта региональных трасс, сообщили в правительстве региона. Объем выполненных работ составил 127 км, что на 27% превышает первоначальный план в 100 км. Из них 12 км было отремонтировано в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Ключевым достижением сезона стало завершение асфальтирования участка на 40 км на трассе Надым — Салехард, который ранее был щебеночным. Всего на этом направлении специалисты обновили 62 км дороги, включая 13 мостов. Также в нормативное состояние привели 15 км участка от границы округа до Пуровска и 21,4 км на трассе Коротчаево — Новый Уренгой. Другие работы проводились на направлениях Ныда — Пангоды, Пангоды — Правохеттинский, Правохеттинский — Надым, Салехард — Аэропорт и подъезде к Ханымею.
Губернатор Дмитрий Артюхов отметил, что благодаря хорошей погоде в этом году план перевыполнен на 20%, а всего приведено в порядок 150 км региональных и муниципальных дорог. «Особое внимание уделили трассе Надым — Салехард. Помимо основной региональной трассы, работали и внутри городов и поселков — на дорогах, которыми ямальцы пользуются каждый день. Здесь тоже выполнили все основные задачи. В целом могу сказать, что сезон дорожных работ прошел успешно»,— подвел итоги глава региона.
Кроме ремонта и реконструкции, дорожные организации обеспечивают содержание 1377 км региональных дорог. В муниципалитетах отремонтировали 35 км улично-дорожной сети. Наибольший объем работ пришелся на Новый Уренгой (10 км), далее следуют Салехард (7 км), Приуральский (6 км) и Надымский (5 км) районы. Кроме того, по программе «Мой двор» благоустроили 10 дворовых территорий.