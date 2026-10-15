Сезон дорожных работ завершился на Ямале

Губернатор Дмитрий Артюхов отметил, что благодаря хорошей погоде в этом году план перевыполнен на 20%, а всего приведено в порядок 150 км региональных и муниципальных дорог. «Особое внимание уделили трассе Надым — Салехард. Помимо основной региональной трассы, работали и внутри городов и поселков — на дорогах, которыми ямальцы пользуются каждый день. Здесь тоже выполнили все основные задачи. В целом могу сказать, что сезон дорожных работ прошел успешно»,— подвел итоги глава региона.