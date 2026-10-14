Власти Удмуртии ожидают снижения ввода жилья на четверть по итогам года

900 тыс. кв. м жилья в Удмуртии планируется ввести в эксплуатацию в 2026 году, что примерно на 27% меньше, чем в рекордном 2025-м. Тогда показатель достиг рекордных 1,2 млн кв. м. Об этом врио главы республики Ольга Абрамова рассказала на заседании комитета Совфеда по экономической политике.