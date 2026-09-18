Ввод жилья в Удмуртии снизился на 8,1% в январе—августе

В Удмуртии ввели 854,9 тыс. кв. м жилья в январе—августе, что на 8,1% меньше, чем годом ранее. Об этом сообщает Удмуртстат. По объему ввода жилплощади Удмуртия заняла пятое место среди регионов ПФО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

За восемь месяцев в регионе построили 12,2 тыс. квартир. Средняя площадь жилья составила 69,8 кв. м. 54,1% от общего объема, или 462,5 тыс. кв. м, пришлось на индивидуальное жилищное строительство. Год к году показатель упал на 4,5%.

Напомним, в сентябре средняя цена 1 кв. м в новостройках Ижевска достигла 149,9 тыс. руб. «Квадрат» подорожал на 17% за год.