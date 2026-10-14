Проезд по улице Молодежи в Екатеринбурге закроют до Нового года

В Екатеринбурге с 15 ноября 2026 года по 1 января 2027 года на пересечении улиц Молодежи и Достоевского будет закрыто движение транспорта, сообщили в мэрии. Ограничения введены в связи с необходимостью выполнения строительных работ по установке ливневой канализации.