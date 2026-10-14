Проезд по улице Молодежи в Екатеринбурге закроют до Нового года
В Екатеринбурге с 15 ноября 2026 года по 1 января 2027 года на пересечении улиц Молодежи и Достоевского будет закрыто движение транспорта, сообщили в мэрии. Ограничения введены в связи с необходимостью выполнения строительных работ по установке ливневой канализации.
За проведение работ отвечает компания «Эфес-Девелопмент». Работы затрагивают территорию, ограниченную улицами Народного Фронта — Восстания — Молодежи — Достоевского. В зоне ограничений установят специальные дорожные знаки и указатели для информирования водителей.
Автомобилистам предлагается использовать альтернативные маршруты через улицы Избирателей, Народного Фронта и Достоевского. На участке, где введено перекрытие, маршруты общественного транспорта не проходят.