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Урал

Уральский характер в Париже

TOOMATCH представил коллекцию SS27
4 октября в интерьерах Shangri-La Paris Модный дом TOOMATCH представил коллекцию SS27. Показ состоялся в рамках Paris Fashion Week и стал новой международной главой бренда, чьи коллекции по-прежнему создаются в Екатеринбурге.

пресс-служба Модного дома TOOMATCH

В SS27 дизайнеры Дома обращаются к современному женскому гардеробу через игру контрастов. Строгие линии соседствуют с пластичными фактурами, закрытые формы — с чувственными акцентами, а сдержанность становится фоном для выразительных деталей.
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пресс-служба Модного дома TOOMATCH

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пресс-служба Модного дома TOOMATCH

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пресс-служба Модного дома TOOMATCH

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пресс-служба Модного дома TOOMATCH

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пресс-служба Модного дома TOOMATCH

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пресс-служба Модного дома TOOMATCH

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пресс-служба Модного дома TOOMATCH

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пресс-служба Модного дома TOOMATCH

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пресс-служба Модного дома TOOMATCH

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пресс-служба Модного дома TOOMATCH

Продолжением идеи коллекции стал и состав участниц показа. Вместе с профессиональными моделями на подиум вышли клиентки Дома — женщины, которые не просто носят TOOMATCH, но и становятся частью его творческой жизни.
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пресс-служба Модного дома TOOMATCH

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пресс-служба Модного дома TOOMATCH

За внешней легкостью парижского показа — большая производственная система в Екатеринбурге. TOOMATCH развивает собственное производство полного цикла площадью около 2000 м, где создаются конструкции и лекала, выполняются пошив и ручная отделка.
Дом использует ограниченные партии итальянских и европейских тканей, сохраняя небольшой тираж коллекций и особое внимание к посадке и деталям.

пресс-служба Модного дома TOOMATCH

В 2026 году екатеринбургский бренд открыл пространство на Петровке, 7 в Москве. Париж стал следующим пунктом маршрута бренда, который сегодня соединяет региональное производство, столичное присутствие и международную fashion-сцену.
Стиль. Урал