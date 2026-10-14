На месторождениях «Удмуртнефти» внедрили технологию, повышающую эффективность бурения
Экономический эффект за полтора года применения пакера гибридного набухающего (ПГН) составил более 31 млн рублей
Технология защищает от обводнения, сокращает время на строительство скважин, исключает дорогостоящие ремонтно-изоляционные работы по ликвидации заколонных перетоков и делает добычу нефти более экологичной и эффективной.
С начала реализации проекта на месторождениях установлено более ста ПГН. Технология хорошо зарекомендовала себя на наклонно направленных скважинах и при креплении скважин, пробуренных по другим конструкциям. За три года применения ПГН общая доля случаев заколонной циркуляции снизилась с 14,3 до 4,2%.
Качество крепления во многом определяет долговечность и эффективность строительства скважин. Месторождения «Удмуртнефти» характеризуются высокой степенью расчлененности пластов. Это увеличивает риски возникновения заколонной циркуляции и снижает продуктивность скважин.
В «Удмуртнефти» эту задачу решили с помощью пакера, который устанавливается в открытом стволе скважины и входит в состав компоновки обсадной колонны. Особенность технологии в том, что эластомер пакера при контакте со скважинным флюидом – водой или нефтью – увеличивается в объеме и герметизирует затрубное пространство, предотвращая возникновение заколонной циркуляции. В отличие от цементного камня эластомер не разрушается при гидроразрывах пласта или соляно-кислотной обработке.
Технологическое лидерство – один из ключевых принципов предприятия. «Удмуртнефть» ориентирована на разработку и внедрение новых технологий для нефтедобычи.