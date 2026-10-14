На месторождениях «Удмуртнефти» внедрили технологию, повышающую эффективность бурения

В «Удмуртнефти» эту задачу решили с помощью пакера, который устанавливается в открытом стволе скважины и входит в состав компоновки обсадной колонны. Особенность технологии в том, что эластомер пакера при контакте со скважинным флюидом – водой или нефтью – увеличивается в объеме и герметизирует затрубное пространство, предотвращая возникновение заколонной циркуляции. В отличие от цементного камня эластомер не разрушается при гидроразрывах пласта или соляно-кислотной обработке.