Суд Татарстана оставил в силе приговор Инессе Куляжевой по делу о вымогательстве
Верховный суд Татарстана оставил в силе обвинительный приговор бывшей супруге заместителя руководителя исполкома Казани Игоря Куляжева Инессе Куляжевой и двум бывшим сотрудникам МВД по делу о вымогательстве 5 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба суда.
При этом из текста приговора исключили утверждение о незаконности имущественных претензий госпожи Куляжевой к бывшему мужу за пределами брачного договора, а также ссылки на показания двух свидетелей.
По версии обвинения, после развода Инесса Куляжева привлекла двух бывших сотрудников МВД для сбора сведений об активах бывшего мужа, после чего потребовала у него 5 млрд руб., угрожая распространить сведения, которые могли его опорочить.
В феврале Инессу Куляжеву приговорили к четырем годам колонии общего режима, бывшего сотрудника подразделения налоговых проверок УБЭП МВД Татарстана Александра Прохорова — к двум годам колонии строгого режима, а экс-оперативника Руслана Заббарова — к трем годам колонии строгого режима.