Нарзаны оставили без кемпинга
Бизнесмен вернет Кабардино-Балкарии участки в памятнике природы
Арбитражный суд Северо-Кавказского округа подтвердил законность постановления апелляционной инстанции, обязавшей индивидуального предпринимателя Ислама Бифова снести постройки и вернуть государству два земельных участка в границах памятника природы «Долина нарзанов». Постановление суда опубликовано в картотеке инстанции.
Согласно материалам дела, предметом разбирательства стали два участка общей площадью около 1173 кв. м. В 2019 году администрация Зольского района сдала их в аренду после аукционов, в 2021 году права арендатора перешли к Исламу Бифову. Предприниматель построил два дома для кемпинга и зарегистрировал их в собственность в начале 2024 года.
Иск подавал первый заместитель прокурора республики. Надзорное ведомство требовало признать отсутствующим право аренды, истребовать землю в собственность региона, снести постройки как самовольные и аннулировать записи в ЕГРН.
Суд первой инстанции осенью 2025 года встал на сторону предпринимателя, указав на пропуск срока исковой давности и добросовестность приобретателя. Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в феврале 2026 года это решение отменил. Кассация поддержала выводы апелляции.
Арбитражный суд Северо-Кавказского округа решил, что статус памятника природы регионального значения «Долина нарзанов» закреплен постановлениями Совета Министров КБАССР с 1978 года. Отсутствие в ЕГРН точных координат границ не лишает местность охранного статуса.
Кроме того, согласно решению, администрация не имела полномочий распоряжаться этими землями, так как они относятся к собственности субъекта РФ и изъяты из оборота. Выставление их на торги признано ничтожной сделкой. Договоры аренды заключались по результатам торгов. Согласно ст. 448 ГК РФ, победитель торгов не вправе уступать права по такому договору. Переуступка аренды Исламу Бифову в 2021 году была незаконной.
Также суд решил, что участки предоставлялись для рекреации, а не для возведения капитальных объектов. На землях памятников природы строительство запрещено федеральным законом № 33-ФЗ. Требования о сносе самовольных построек носят негаторный характер, поэтому срок исковой давности к ним не применяется. Срок по виндикационному иску не пропущен, так как отсчитывался с момента выявления нарушения прокуратурой в апреле 2024 года.
Постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 19.02.2026 вступило в силу. Ислам Бифов обязан в течение месяца за свой счет снести дома для кемпинга и передать землю государственному казенному учреждению «Дирекция особо охраняемых природных территорий Кабардино-Балкарской Республики». Постановление является основанием для аннулирования в ЕГРН записей о правах предпринимателя на участки и постройки. Кассационная жалоба оставлена без удовлетворения.