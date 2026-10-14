Нарзаны оставили без кемпинга

Согласно материалам дела, предметом разбирательства стали два участка общей площадью около 1173 кв. м. В 2019 году администрация Зольского района сдала их в аренду после аукционов, в 2021 году права арендатора перешли к Исламу Бифову. Предприниматель построил два дома для кемпинга и зарегистрировал их в собственность в начале 2024 года.