«Оборотка» ведет в заем

«Кредиты становятся доступнее для более широкого круга клиентов, включая представителей малого и микробизнеса, для которых чувствительность к ставке особенно высока. При этом важно понимать, что эффект носит постепенный характер. Банки пересматривают ставки по мере изменения условий регулятора, а бизнес принимает инвестиционные решения с учетом не только текущей стоимости кредита, но и общей экономической конъюнктуры. Тем не менее тенденция очевидна: чем ниже ключевая ставка, тем шире круг предпринимателей, готовых привлекать финансирование для развития, пополнения оборотных средств и реализации проектов. Это, в свою очередь, поддерживает деловую активность в регионах и создает основу для дальнейшего роста кредитного портфеля»,— говорит господин Якубович.