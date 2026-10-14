Крупный горнолыжный клуб из Шанхая запустил продажу туров в Сочи
Крупный горнолыжный клуб из Шанхая, объединяющий более 100 тыс. участников, открыл продажу пакетных туров в Сочи на предстоящий зимний сезон. Договоренность об организации поездок была достигнута в ходе рабочих встреч делегации горного курорта «Роза Хутор» на международных туристических выставках в Китае. Об этом сообщила пресс-служба администрации Сочи.
В городе продолжают развивать туристические услуги с учетом предпочтений иностранных гостей. В частности, горный кластер Сочи адаптирует инфраструктуру и сервис для туристов из КНР.
«Сочинские горные курорты проводят большую работу как в репрезентативном направлении, так и в части формирования турпродукта с учетом вкусов и предпочтений потенциальных гостей из-за рубежа. Для туристов из КНР уже сегодня в Сочи работают специальные сервисы, делающие отдых на курорте комфортным»,— цитирует пресс-служба исполняющую обязанности директора городского департамента курортов и туризма Марию Епишенкову.
Для китайских туристов в горном кластере Сочи развивают информационное сопровождение и гостиничный сервис. В социальных сетях работают страницы на китайском языке, в ресторанах подготовлены переводы меню, а отели адаптируют обслуживание с учетом потребностей гостей из КНР. Кроме того, в ключевых локациях внедрена система перевода, которая позволяет туристам общаться с сотрудниками без языкового барьера.
По данным администрации города, с июня по конец сентября Сочи принял около 3,3 млн отдыхающих. Всего с начала 2026 года в городе побывали около 5,8 млн человек. В настоящее время на курорте продолжается бархатный сезон, а средняя загрузка отелей и гостиниц составляет 66%.
Ранее сообщалось, что за три летних месяца в Краснодарском крае отдохнули 8,3 млн туристов, еще 3,8 млн человек посетили регион в рамках однодневных поездок. Загрузка отелей на курортах черноморского побережья составляла 73%, азовского — 31%.
На осень средний уровень бронирования номерного фонда в крае достиг 45,4%. На Черноморском побережье этот показатель составлял почти 51%, в предгорных территориях — 56,4%.