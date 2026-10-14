Крупный горнолыжный клуб из Шанхая запустил продажу туров в Сочи

По данным администрации города, с июня по конец сентября Сочи принял около 3,3 млн отдыхающих. Всего с начала 2026 года в городе побывали около 5,8 млн человек. В настоящее время на курорте продолжается бархатный сезон, а средняя загрузка отелей и гостиниц составляет 66%.