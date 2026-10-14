Главное на рынке недвижимости к утру 14 октября

Компания «Лиссэл», принадлежащая владельцу строительной группы «Русский монолит» Валерию Демичеву, подала в Арбитражный суд Москвы иск к РЖД. Девелопер, который намерен построить офисный комплекс в Шмитовском проезде, требует демонтировать опоры и эстакаду МЦД-4, проходящие через два принадлежащих ему участка, пишет Telegram-канал «Стройки — и точка». Согласно иску, РЖД должна убрать конструкции и вывезти их в течение 45 дней с момента вступления решения суда в законную силу. В случае неисполнения решения истец просит взыскать с ответчика судебную неустойку в размере 10 тыс. руб. за каждый день и предоставить ему право самостоятельно вывезти и утилизировать опоры и эстакаду за счет РЖД.