Главное на рынке недвижимости к утру 14 октября
Мосбиржа приостановит торги акциями «ПИК» с 20 октября
14.10.2026, 10:05
Московская биржа с 20 октября приостановит торги акциями группы компаний «ПИК», следует из сообщения торговой площадки. В сентябре совет директоров девелопера проголосовал за делистинг акций с Мосбиржи и предложил выкупать акции у миноритариев по цене 551,4 руб. за бумагу.
Группа компаний «Самолет» в своем раскрытии сообщает, что получила заявления от членов совета директоров о прекращении полномочий, сообщает Telegram-канал Filatoff Inc. Других деталей пока нет, также как и не ясны причины такого решения. Совет директоров компании был утвержден в июне. В него входят девять человек, включая гендиректора Анну Акиньшину, бывшего руководителя Игоря Евтушевского, миноритарного акционера Дмитрия Голубкова и экс-топ-менеджера X5 Ольгу Наумову.
Компания «Лиссэл», принадлежащая владельцу строительной группы «Русский монолит» Валерию Демичеву, подала в Арбитражный суд Москвы иск к РЖД. Девелопер, который намерен построить офисный комплекс в Шмитовском проезде, требует демонтировать опоры и эстакаду МЦД-4, проходящие через два принадлежащих ему участка, пишет Telegram-канал «Стройки — и точка». Согласно иску, РЖД должна убрать конструкции и вывезти их в течение 45 дней с момента вступления решения суда в законную силу. В случае неисполнения решения истец просит взыскать с ответчика судебную неустойку в размере 10 тыс. руб. за каждый день и предоставить ему право самостоятельно вывезти и утилизировать опоры и эстакаду за счет РЖД.
Вице-премьер России Марат Хуснуллин призвал ускорить вовлечение неиспользуемых федеральных земель в экономический оборот. Работа по вовлечению в экономический оборот неиспользуемых земельных участков и объектов дает огромный потенциал для развития городов и регионов, отметил господин Хуснуллин. Заброшенные территории должны стать основой для строительства жилья, социальных объектов, предприятий и формирования общественных пространств. Одним из инструментов этой работы, по словам господина Хуснуллина, является комплексное развитие территорий, которое позволяет не только осваивать участки, но и системно менять облик районов.
Глава комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан Дмитрий Свищев предложил предусмотреть, помимо образовательных и медицинских объектов, обязательное размещение в новых жилых комплексах и кварталах объектов спорта, передает «Парламентская газета». Под жилищными правами граждан подразумеваются обеспечение комфортных условий не только внутри квартиры, но и за ее пределами, отметил он.