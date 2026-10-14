В Татарстане обнаружили остатки домов деревни XVIII–XX веков
Готовится приказ о включении их в перечень объектов культурного наследия
Остатки жилых домов и предметы быта Российской империи и раннего СССР обнаружили археологи в деревне Среднее Биктимирово Алькеевского района Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба Комитета республики по охране объектов культурного наследия.
В культурном слое мощностью 20–60 см нашли фрагменты гончарной керамики, кости животных, металлические и стеклянные изделия, а также деревянный образок.
Ранее в окрестностях Среднего Биктимирова обнаружили булгарское селище домонгольского периода. В 1913 году здесь также нашли клад из 500 серебряных монет XIV века.
Комитет Татарстана по охране ОКН готовит приказ о включении нового объекта в перечень выявленных объектов культурного наследия.