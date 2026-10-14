Задолженность застройщиков Татарстана перед банками достигла 329 млрд рублей

В Приволжском федеральном округе на отчетную дату действовали 1,4 тыс. кредитных договоров с застройщиками на общую сумму 2,5 трлн руб. Задолженность по ним составляла 1 трлн руб. На 139,1 тыс. счетов эскроу находилось 806,5 млрд руб. Средневзвешенная ставка по кредитным договорам в округе составляла 9,54%.