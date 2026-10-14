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Выпуск газеты №190«Ъ» Газета
Волга-Урал

Задолженность застройщиков Татарстана перед банками достигла 329 млрд рублей

В ПФО общая сумма задолженности составляла 1 трлн рублей
Задолженность застройщиков Татарстана по кредитам на строительство жилья с использованием счетов эскроу на 1 сентября этого года составила 328,8 млрд руб., следует из данных Банка России.
Задолженность застройщиков Татарстана перед банками достигла 329 млрд рублей

Задолженность застройщиков Татарстана перед банками достигла 329 млрд рублей

Егор Снетков / Коммерсантъ

Общая сумма действующих кредитных договоров достигла 801,7 млрд руб. На счетах эскроу в республике находилось 224,5 млрд руб.
В Чувашии действовали 76 кредитных договоров на 46,6 млрд руб., задолженность составляла 27,2 млрд руб. На счетах эскроу находилось 34,6 млрд руб.
В Кировской области действовали 64 кредитных договора на 36,1 млрд руб., задолженность достигла 19,5 млрд руб. Остатки на счетах эскроу составляли 23,1 млрд руб.
В Марий Эл было заключено 43 действующих кредитных договора на 29,9 млрд руб. Задолженность по ним составляла 15,3 млрд руб., остатки на счетах эскроу — 17,2 млрд руб.
В Приволжском федеральном округе на отчетную дату действовали 1,4 тыс. кредитных договоров с застройщиками на общую сумму 2,5 трлн руб. Задолженность по ним составляла 1 трлн руб. На 139,1 тыс. счетов эскроу находилось 806,5 млрд руб. Средневзвешенная ставка по кредитным договорам в округе составляла 9,54%.
Анна Кайдалова