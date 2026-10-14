Задолженность застройщиков Татарстана перед банками достигла 329 млрд рублей
В ПФО общая сумма задолженности составляла 1 трлн рублей
Задолженность застройщиков Татарстана по кредитам на строительство жилья с использованием счетов эскроу на 1 сентября этого года составила 328,8 млрд руб., следует из данных Банка России.
Общая сумма действующих кредитных договоров достигла 801,7 млрд руб. На счетах эскроу в республике находилось 224,5 млрд руб.
В Чувашии действовали 76 кредитных договоров на 46,6 млрд руб., задолженность составляла 27,2 млрд руб. На счетах эскроу находилось 34,6 млрд руб.
В Кировской области действовали 64 кредитных договора на 36,1 млрд руб., задолженность достигла 19,5 млрд руб. Остатки на счетах эскроу составляли 23,1 млрд руб.
В Марий Эл было заключено 43 действующих кредитных договора на 29,9 млрд руб. Задолженность по ним составляла 15,3 млрд руб., остатки на счетах эскроу — 17,2 млрд руб.
В Приволжском федеральном округе на отчетную дату действовали 1,4 тыс. кредитных договоров с застройщиками на общую сумму 2,5 трлн руб. Задолженность по ним составляла 1 трлн руб. На 139,1 тыс. счетов эскроу находилось 806,5 млрд руб. Средневзвешенная ставка по кредитным договорам в округе составляла 9,54%.