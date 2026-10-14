Кассация подтвердила право сирот на бесплатный проезд в Краснодарском крае
14.10.2026, 12:11
Четвертый кассационный суд в Краснодаре оставил в силе решение о праве детей-сирот и детей на бесплатный проезд в общественном транспорте Кубани. Жалобу администрации региона суд отклонил, сообщает пресс-служба суда.
Краевая прокуратура обратилась в суд в интересах неопределенного круга лиц. Надзорное ведомство оспорило региональные нормы, ограничивавшие возмещение расходов на проезд средней стоимостью. По мнению прокурора, эти положения противоречили федеральному законодательству. В качестве примера ведомство привело Каневской аграрно-технологический колледж, учащимся которого компенсацию за проезд выплатили не полностью. Учреждение объяснило это установленным для района лимитом.
Суд первой инстанции удовлетворил иск. Апелляция отменила решение только в части одной из оспариваемых норм, поскольку она не применялась с момента принятия. В остальной части решение оставили без изменения.
Отмечается, что администрация Краснодарского края обжаловала судебные акты и попросила прекратить производство по делу. Власти ссылались на изменения в региональном постановлении, принятые в январе 2026 года и отменившие ограничение с 1 мая. Кроме того, по данным администрации, на момент рассмотрения дела учащихся, получавших компенсацию по прежним правилам, не было.
Кассационный суд отклонил эти доводы.
«Он [суд.— прим. „Ъ“] отметил, что ограничение действовало и нарушало права граждан. Это подтверждают материалы дела, в том числе сведения о неполной выплате компенсации в 2024 году. Суд также подчеркнул, что отсутствие получателей компенсации по прежним правилам на момент рассмотрения дела не означает, что их права не нарушались раньше»,— говорится в сообщении.
Суд оставил решения нижестоящих инстанций без изменения, жалобу администрации Краснодарского края — без удовлетворения.