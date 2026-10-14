Кассация подтвердила право сирот на бесплатный проезд в Краснодарском крае

«Он [суд.— прим. „Ъ“] отметил, что ограничение действовало и нарушало права граждан. Это подтверждают материалы дела, в том числе сведения о неполной выплате компенсации в 2024 году. Суд также подчеркнул, что отсутствие получателей компенсации по прежним правилам на момент рассмотрения дела не означает, что их права не нарушались раньше»,— говорится в сообщении.