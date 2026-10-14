В Петербурге за сутки поступило 5,4 тыс. жалоб на работу интернета

В комментариях петербуржцы пишут, что у них не работает домашний интернет, не открываются сайты и недоступны игровые серверы. Также пользователи сообщают о сбоях в работе мессенджеров и мобильного интернета. Некоторые отмечают, что соединение регулярно прерывается.