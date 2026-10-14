В Петербурге за сутки поступило 5,4 тыс. жалоб на работу интернета
Пользователи сообщают о сбоях в работе домашнего и мобильного интернета
14.10.2026, 12:07
За последние сутки жители Петербурга оставили около 5,4 тыс. жалоб на работу интернета. Пик обращений пришелся на 11:50 — за этот период пользователи сообщили о проблемах 212 раз, следует из данных сервиса мониторинга сбоев Detector404.
В комментариях петербуржцы пишут, что у них не работает домашний интернет, не открываются сайты и недоступны игровые серверы. Также пользователи сообщают о сбоях в работе мессенджеров и мобильного интернета. Некоторые отмечают, что соединение регулярно прерывается.
По данным Detector404, за последние сутки 53% обращений в Петербурге касались общего сбоя.
Ранее «Ъ» сообщал о массовых сбоях российских интернет-сервисов после атак на дата-центры «Яндекса». В частности, 14 октября сайт и приложение «Циана» продолжали работать в ограниченном режиме из-за аварий на объектах партнера. При этом данных, подтверждающих связь этих событий с нынешними жалобами петербуржцев, нет.