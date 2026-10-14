В Казани обсудили проведение международных турниров по плаванию
Раис Татарстана Рустам Минниханов обсудил с президентом European Aquatics и вице-президентом World Aquatics Антониу Силвой перспективы проведения международных соревнований по водным видам спорта в Казани. Об этом сообщила пресс-служба раиса.
Во встрече также участвовали советник World Aquatics Виктор Хусар и вице-президент European Aquatics Эркан Ялчин.
Господин Минниханов подтвердил готовность Татарстана принимать соревнования международного уровня. За городом закреплено право принять чемпионат Европы в 2028 году.
Представители международных федераций также ознакомились со спортивной инфраструктурой Казани.