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Выпуск газеты №190«Ъ» Газета
Волга-Урал

В Казани обсудили проведение международных турниров по плаванию

Раис Татарстана Рустам Минниханов обсудил с президентом European Aquatics и вице-президентом World Aquatics Антониу Силвой перспективы проведения международных соревнований по водным видам спорта в Казани. Об этом сообщила пресс-служба раиса.
Во встрече также участвовали советник World Aquatics Виктор Хусар и вице-президент European Aquatics Эркан Ялчин.
Господин Минниханов подтвердил готовность Татарстана принимать соревнования международного уровня. За городом закреплено право принять чемпионат Европы в 2028 году.
Представители международных федераций также ознакомились со спортивной инфраструктурой Казани.
Анна Кайдалова