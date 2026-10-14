Актив под британским флагом

После принятия решения об обращении взыскания судебный пристав-исполнитель должен организовать оценку земельного участка с привлечением профессионального оценщика. Затем недвижимость может быть передана на реализацию. По словам Владислава Гейтса, такая процедура не предполагает быстрого получения денег: после оценки участок выставляют на открытые торги, а если первые торги не состоятся, цена может быть снижена при повторной продаже.