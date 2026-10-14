Актив под британским флагом
На Дону суд разрешил взыскать землю британской компании в пользу Совкомбанка
Арбитражный суд Ростовской области разрешил обратить взыскание на земельный участок в Батайске на ул. Заводской, 70, принадлежащий британской European Principal Assets Limited. Недвижимость стала единственным выявленным в России активом компании, с которой Совкомбанк взыскивает 30,8 млн руб. Теперь участок должен пройти оценку в рамках исполнительного производства, после чего может быть реализован для погашения долга.
Российские активы британской European Principal Assets Limited могут быть использованы для погашения долга перед Совкомбанком в размере 30,8 млн руб. Арбитражный суд Ростовской области удовлетворил иск судебного пристава об обращении взыскания на земельный участок компании в Батайске. У приставов не оказалось сведений о счетах должника в российских кредитных организациях и зарегистрированном на него транспорте. Соответствующая информация содержится в картотеке суда.
Согласно британскому реестру Companies House, European Principal Assets Limited зарегистрирована под номером 05758075. В качестве основного вида деятельности компании указан финансовый сектор — финансовое посредничество, не отнесенное к другим категориям.
Исполнительное производство в отношении European Principal Assets Limited было возбуждено 15 октября 2024 года на основании исполнительного листа, выданного Арбитражным судом Москвы 20 марта 2024 года. Взыскателем выступает ПАО «Совкомбанк», сумма требований по исполнительному документу составляет 30,8 млн руб.
Из материалов Арбитражного суда Ростовской области следует, что приставы направили запросы в регистрирующие органы для установления имущественного положения должника. Согласно полученным сведениям, у компании не было счетов в российских кредитных организациях и зарегистрированных в России транспортных средств. Единственным выявленным объектом недвижимости оказался участок в Батайске.
Обращение взыскания на российскую недвижимость в такой ситуации становится одним из основных способов добиться исполнения судебного решения, отмечает старший юрист «Рустам Курмаев и партнеры» Владислав Гейтс. По его словам, ключевое преимущество для кредитора заключается в том, что актив находится на территории России и доступен для действий российских судебных приставов.
«Для кредитора это гарантия сохранности актива, которой нет при взыскании за рубежом», — поясняет юрист.
В отношении земли пристав вынес запрет на регистрационные действия, а затем составил акт описи и ареста имущества. По состоянию на 5 мая 2025 года остаток задолженности перед Совкомбанком составлял 30,8 млн руб.
При рассмотрении дела суд исходил из того, что доказательств погашения задолженности или наличия у компании других активов, достаточных для исполнения требований, представлено не было. Ответчик отзыв на иск не направил и требования не оспорил. Представители сторон в судебное заседание не явились.
После принятия решения об обращении взыскания судебный пристав-исполнитель должен организовать оценку земельного участка с привлечением профессионального оценщика. Затем недвижимость может быть передана на реализацию. По словам Владислава Гейтса, такая процедура не предполагает быстрого получения денег: после оценки участок выставляют на открытые торги, а если первые торги не состоятся, цена может быть снижена при повторной продаже.
При этом фактическая сумма, которую удастся выручить, зависит от характеристик участка и спроса на него. В судебном акте не раскрыты площадь земли, ее категория, вид разрешенного использования, наличие построек и коммуникаций.
«Имущество, которое реализуется с торгов по долгам, почти всегда уходит ниже рынка», — отмечает юрист. По его словам, если повторные торги также не состоятся, участок могут предложить взыскателю в счет долга с дисконтом. Банк вправе принять имущество или отказаться от него.
Владислав Гейтс также обращает внимание, что стоимость недвижимости может превышать сумму задолженности. Само по себе это не препятствует обращению взыскания: если после реализации участка и расчетов с взыскателем, включая возмещение расходов на исполнительные действия и исполнительского сбора, останутся средства, их должны вернуть владельцу.
Таким образом, окончательный размер погашения долга перед Совкомбанком станет понятен после оценки и реализации недвижимости. Пока участок остается единственным выявленным в России активом британской компании, за счет которого может быть исполнено судебное решение.