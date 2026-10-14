Фигуранты дела о нижегородских городовых получили реальные сроки

Им инкриминировали хищение почти 14 млн руб. субсидии, выделенной из бюджета Нижнего Новгорода на мундиры и охрану городовых, которые патрулируют туристические улицы. Суд солидарно взыскал с Глеба Коновалова и Евгения Пономарева в пользу города 13,3 млн руб. Кроме того, экс-глава АНО «Горький» должен выплатить городу еще 1,2 млн руб.