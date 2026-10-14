Фигуранты дела о нижегородских городовых получили реальные сроки
Нижегородский районный суд признал бывшего главу АНО «Горький» Глеба Коновалова и руководителя ЧОП «Боец» Евгения Пономарева виновными в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при реализации проекта «Новый городовой» в Нижнем Новгороде. Им назначили 4,5 и 4 года колонии общего режима, сообщает корреспондент «Ъ-Приволжье». Подсудимых взяли под стражу в зале суда.
Им инкриминировали хищение почти 14 млн руб. субсидии, выделенной из бюджета Нижнего Новгорода на мундиры и охрану городовых, которые патрулируют туристические улицы. Суд солидарно взыскал с Глеба Коновалова и Евгения Пономарева в пользу города 13,3 млн руб. Кроме того, экс-глава АНО «Горький» должен выплатить городу еще 1,2 млн руб.
Адвокаты намерены обжаловать приговор.
Как писал «Ъ-Приволжье», гособвинение просило назначить Глебу Коновалову 5,5 года колонии, Евгению Пономареву — 4 года.