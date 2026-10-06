Нашитое непосильным трудом

Защита экс-руководителя АНО «Горький» Глеба Коновалова и главы ЧОП «Боец» Евгения Пономарева, обвиненных в особо крупном мошенничестве с проектом «Новый городовой», попросила оправдать их за отсутствием состава преступления. Им инкриминировали хищение почти 14 млн руб. субсидии бюджета Нижнего Новгорода на мундиры и охрану городовых, которые патрулируют центральные улицы города. Защита полагает, что обвинение необоснованно включило в эту сумму уплаченные налоги, прибыль охранного предприятия и зарплату сотрудников, а условия соглашения с мэрией о финансировании нарушены не были. Глеб Коновалов полагает, что эпизод с пошивом следует переквалифицировать на более мягкую статью о причинении имущественного ущерба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Адвокаты бывшего руководителя АНО «Горький» Глеба Коновалова и руководителя ЧОП «Боец» Евгения Пономарева в судебных прениях 6 октября попросили полностью оправдать подзащитных, которых обвинили в особо крупном мошенничестве с субсидией городского бюджета на проект «Новый городовой». В 2022-2023 годах подсудимые похитили около 14 млн руб., заключив по завышенным ценам контракты на охрану городовых, которые патрулируют центральные улицы Нижнего Новгорода и водят экскурсии, и пошив мундиров, полагает следствие. Охранная лицензия была у ЧОП «Боец», который арендовал офис на Большой Покровской, но не у всех его сотрудников, а проверка Росгвардии показала, что городовых никто не охранял. Более того, при отборе ЧОП Глеб Коновалов и Евгений Пономарев сымитировали коммерческие предложения от конкурентов и обеспечили контракт нужной компании, следует из обвинительного заключения.

Следствие необоснованно включило в инкриминируемую Евгению Пономареву сумму уплаченные ЧОП налоги, прибыль охранного агентства и зарплаты сотрудников, которым платили вне зарплатного проекта, отметил адвокат Демид Медведев. Доводы обвинения о том, что АНО заключило договор с охранным предприятием без конкурсов, защитник посчитал неубедительными. Он напомнил, что АНО вправе выбирать подрядчиков по собственному усмотрению и условия соглашения с мэрией на охрану городовых нарушены не были. Кроме того, в одном соглашении с администрацией наличие охранников было обязательным, а в другом — нет. Требовалось, чтобы на маршрут патрулирования выходили три человека, это условие было соблюдено, добавил адвокат и попросил оправдать подзащитного или назначить ему минимальное наказание.

Адвокат Александр Агеев предложил оправдать Глеба Коновалова по обоим эпизодам с охраной и формой за отсутствием состава преступления. Он напомнил, что расходы АНО на мундиры проверили контрольно-счетная палата Нижнего Новгорода, мэрия и прокуратура, и нарушений они не нашли. Руководитель АНО вложил собственные средства в пошив образцов, однако не смог обосновать часть затрат, которые он вернул, и расходы засчитали в ущерб: договоренности со швеей были устными. Сам подсудимый расценил эпизод с мундирами как причинение имущественного ущерба, а не мошенничество, и попросил суд переквалифицировать обвинение на более мягкую ст. 165 УК РФ. Так как срок привлечения к уголовной ответственности по ней истек, Глеб Коновалов настаивает на прекращении уголовного преследования по этой статье.

Приговор подсудимым Нижегородский райсуд огласит на следующей неделе. Ранее прокурор попросил назначить Глебу Коновалову пять с половиной лет лишения свободы со штрафом 700 тыс. руб. по обоим эпизодам, а Евгению Пономареву — четыре года колонии со штрафом 500 тыс. руб. После того как уголовное дело было возбуждено, мэрия Нижнего Новгорода стала финансировать проект городовых через АНО «Центр международного сотрудничества и туризма» и отказалась от частных подрядчиков.

Егор Емельянов