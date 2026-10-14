Аэропорт Шереметьево работает по скорректированному расписанию после атаки БПЛА
14.10.2026, 10:37
Шереметьево выполняет рейсы российских и зарубежных авиакомпаний по скорректированному расписанию после снятия ограничений. Перевозчики продолжают вносить изменения в расписание рейсов, сообщили в аэропорту.
В пресс-службе отметили, что «ситуация в терминалах стабильная», пассажиров обслуживают в соответствии с законодательством, в терминалах и залах ожидания «сохраняется достаточное количество свободных мест».
«Службы аэропорта работают в усиленном режиме. Сотрудники Шереметьево и авиакомпаний оказывают пассажирам необходимое содействие», — заверили в аэропорту. Пассажиров попросили уточнять информацию о статусах рейсов по каналам авиакомпаний.
Все четыре столичных аэропорта приостанавливали работу в ночь на 14 октября из-за атаки БПЛА. В сторону Московского региона летели 493 БПЛА, большая часть была перехвачена на дальних подступах, заявил мэр столицы Сергей Собянин. На подлете к городу силы ПВО уничтожили 180 дронов.