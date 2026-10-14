Аэропорт Шереметьево работает по скорректированному расписанию после атаки БПЛА

Все четыре столичных аэропорта приостанавливали работу в ночь на 14 октября из-за атаки БПЛА. В сторону Московского региона летели 493 БПЛА, большая часть была перехвачена на дальних подступах, заявил мэр столицы Сергей Собянин. На подлете к городу силы ПВО уничтожили 180 дронов.