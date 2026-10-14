Жительница Еткульского округа отдала мошенникам почти 10 млн рублей

По словам 54-летней местной жительницы, на телефон ее супруга поступило сообщение в мессенджере о якобы положенной компенсационной выплате. Оформить материальную помощь можно было по ссылке. После поступило уведомление о «взломе Госуслуг» и подозрительной активности в личном кабинете, а также звонок. Мошенники предложили связаться со «службой поддержки», где гражданке рассказали, что неизвестные скачивают персональные данные супругов. К разговору подключились лица, выдающие себя за силовиков, и убедили местных жителей передать деньги «на сохранение». Испуганная гражданка сняла в отделениях банков в Коркино и Челябинске в общей сложности 7,7 млн руб. и передала их «полицейскому». Позже по такой же схеме было похищено около 2,2 млн руб. Злоумышленники, получив деньги, решили склонить гражданку к продаже ее квартиры якобы для предотвращения незаконного присвоения недвижимости. Однако потерпевшая начала сомневаться в законности происходящего и обратилась в МФЦ, где ей объяснили ситуацию. Тогда местная жительница обратилась в правоохранительные органы.