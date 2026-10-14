Уфимский ученый Ильдар Габдрафиков не смог оспорить выселение из служебного жилья
Выселить ученого из квартиры потребовал УФИЦ РАН
Верховный суд Башкирии отказал бывшему старшему научному сотруднику Института этнологических исследований Уфимского федерального исследовательского центра РАН (ИЭИ УФИЦ РАН) Ильдару Габдрафикову в возврате служебного жилья. Ранее с иском о выселении ученого обратился УФИЦ РАН.
Господин Габдрафиков проживал в служебной квартире по договору найма помещения как сотрудник УФИЦ РАН, в котором трудился с 1990 года. Однако из-за истечения срока трудового договора в 2022 году работодатель потребовал освободить квартиру.
Уволенный ученный заявлял о незаконности прекращения трудовых отношений. В частности, он пытался доказать наличие нарушений в состоявшемся затем конкурсе на должность старшего научного сотрудника отдела этнополитологии ИЭИ УФИЦ РАН, в котором он занял второе место. Кроме того, господин Габдрафиков настаивал, что среди участников конкурса лишь он был способен на изыскания по теме государственного задания «Социально-экономическая адаптация и социальное самочувствие этнических групп в республиках Урало-Поволжья».
Ситуация вокруг увольнения ученого вынудила члена президиума Российской академии наук, научного руководителя Института океанологии имени Ширшова и профессора МГУ Роберта Нигматулина выйти из состава президиума Уфимского федерального исследовательского центра РАН в знак протеста.
Октябрьский райсуд Уфы не нашел нарушений в действиях конкурсной комиссии. В частности, в решении суда отмечается, что позиция Ильдара Габдрафикова о 30-летнем опыте работы в рамках темы госзадания не свидетельствует о преимуществе по сравнению с победителем конкурса — доктором филологических наук Эльвиной Салиховой. Позицию работодателя поддержали Верховный суд Башкирии и Шестой кассационный суд общей юрисдикции.
7 июля Октябрьский райсуд удовлетворил иск УФИЦ РАН о выселении Ильдара Габдрафикова.