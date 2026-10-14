Уфимский ученый Ильдар Габдрафиков не смог оспорить выселение из служебного жилья

Уволенный ученный заявлял о незаконности прекращения трудовых отношений. В частности, он пытался доказать наличие нарушений в состоявшемся затем конкурсе на должность старшего научного сотрудника отдела этнополитологии ИЭИ УФИЦ РАН, в котором он занял второе место. Кроме того, господин Габдрафиков настаивал, что среди участников конкурса лишь он был способен на изыскания по теме государственного задания «Социально-экономическая адаптация и социальное самочувствие этнических групп в республиках Урало-Поволжья».