«Чиновники уйдут, а позор останется»

Академик Роберт Нигматулин вышел из состава президиума Уфимского федерального исследовательского центра РАН в знак протеста против увольнения старшего научного сотрудника отдела этнополитологии Института этнологических исследований Ильдара Габдрафикова. Господин Нигматулин, который с 1993 по 2006 год возглавлял президиум УФИЦ РАН, полагает, что это стало возможным в результате «самоуправства» руководства научного центра. Руководитель УФИЦ РАН Василий Мартыненко претензии в свой адрес не признает. Ильдар Габдрафиков подал в суд иски о восстановлении в должности.

Как стало известно «Ъ», член президиума Российской академии наук, научный руководитель Института океанологии имени Ширшова и профессор МГУ Роберт Нигматулин сложил с себя полномочия члена президиума Уфимского федерального исследовательского центра РАН.

Уфимский федеральный исследовательский центр Российской академии наук был образован в 1951 году как региональный филиал Академии наук СССР. В состав центра входят 13 институтов: биологии, геологии, этнологических исследований и так далее.

Как следует из заявления господина Нигматулина (копия имеется в распоряжении «Ъ»), к такому решению его подтолкнуло «жестокое и безнравственное самоуправство» со стороны руководства уфимского центра в отношении бывшего старшего научного сотрудника отдела этнополитологии Института этнологических исследований имени Кузеева (входит в структуру УФИЦ РАН) Ильдара Габдрафикова. По словам академика, руководитель УФИЦ РАН Василий Мартыненко и директор Института этнологических исследований Илшат Бахшиев «в результате многоходовой операции» добились увольнения господина Габдрафикова. На иждивении ученого, отметил господин Нигматулин, находятся двое дочерей, им грозит выселение из служебной квартиры. По мнению Роберта Нигматулина, «так безжалостно поступать с научными работниками безнравственно». «Это ляжет позором на УФИЦ РАН. Я знаю, что И.М. Габдрафиков уже давно неугоден некоему сотруднику Администрации Главы РБ, и в его защиту хлопотали мы с академиком В.А. Тишковым, в том числе и перед В.Б. Мартыненко. Чиновники уйдут, а позор останется»,— написал господин Нигматуллин.

«Я не понимаю, как можно так поступить с человеком, который 30 лет отдал науке? Тем более, что совсем недавно он похоронил брата, погибшего на СВО. У него на иждивении дети»,— отметил Роберт Нигматулин в разговоре с «Ъ».

В защиту Ильдара Габдрафикова также выступил Объединенный комитет профсоюза УФИЦ РАН.

Сам уволенный ученый направил в Октябрьский районный суд Уфы два иска: о признании недействительным результатов конкурса (ближайшее заседание 9 сентября) и признании его трудового договора бессрочным (дата рассмотрения пока не назначена).

Как указано в исках, Ильдар Габдрафиков работал в Институте этнологических исследований с 1990 года. В апреле 2022 года была заключен последний трудовой контракт. В июле этого года, указал ученый в иске, его уведомили о прекращении договора. Этому предшествовал конкурс на замещение должности старшего научного сотрудника отдела этнополитологии, по итогам которого Ильдар Габдрафиков занял второе место, а первое место — доктор филологических наук Эльвина Салихова.

Господин Габдрафиков, в частности, отметил в исках, что не был уведомлен о проведении конкурса, а в составе конкурсной комиссии отсутствовали представители профсоюза и не был приглашен руководитель темы государственного задания отдела этнополитологии. В феврале этого года министерство науки и высшего образования РФ поручило отделу исследовать «проблемы социально-экономической адаптации и социального самочувствия этнических групп Республики Башкортостан». В своем заявлении истец указал, что из трех претендентов на должность только он обладал необходимой квалификацией, тогда как госпожа Салихова, чья докторская диссертация касалась «Моделирования процессов овладения и пользования психологической структурой значения слова при билингвизме», не специализируется в области этнополитологии.

Ильдар Габдрафиков также обратил внимание, что его трудовой договор с научным центром не был ограничен временными рамками, поэтому, полагает он, документ является бессрочным. «Я проработал в ИЭИ УФИЦ РАН 36 лет и со мной ранее многократно заключались срочные трудовые договоры, полагаю это было сделано в целях уклонения от предоставления прав и гарантий, предусмотренных для работников, с которыми заключается трудовой договор на неопределенный срок»,— отметил ученый.

Три года назад Ильдар Габдрафиков уже боролся за сохранение своего рабочего места в Институте этнологических исследований (см. Ъ от 29 марта 2022 года). Тогда он утверждал, что руководство не стало продлевать с ним трудовой контракт из-за его позиции «по национальному вопросу, которая якобы не нравится властям республики». Тогда он также подавал иск в суд, но позже отозвал его.

«Был проведен конкурс на научную должность в соответствии с законодательством и в нем победил другой специалист. Как мы можем не принять эти результаты? Мы что, должны нарушить закон? Если суд установит нарушения в процедуре конкурса, он восстановит Ильдара Габдрафикова в должности, — сообщил Ъ Василий Мартыненко. — Что касается глубокоуважаемого мною академика Роберта Искандровича, я очень сожалею о его решении. Мне кажется, что определенные силы, которые хотят раскачать обстановку в УФИЦ РАН ввели его в заблуждение».

«Конфликт — это домыслы и попытка решить вопрос неправовым путем. Администрация главы в эти процессы не вмешивается»,— отметил собеседник Ъ в администрации главы Башкирии.

Булат Баширов